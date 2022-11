Les chiens peuvent rester éveillés en s’inquiétant, tout comme nous

il s’avère que nous ne sommes pas les seuls à rester éveillés la nuit à nous inquiéter. La recherche montre que les chiens le font aussi de temps en temps.

Photo : Ryan Stone/Unsplash

La nuit, vous avez enfin le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Pourtant, de nombreuses personnes restent éveillées et réfléchissent à l’avenir ou à des situations qui se sont déjà produites. Soudain, il vous vient à l’esprit que vous aviez l’intention d’envoyer cet autre e-mail ou vous pensez à cette remarque grossière que vous avez faite à un collègue cet après-midi. Ensuite, vous vous retrouvez à regarder à nouveau le plafond pendant des heures et en attendant, vous êtes conscient de la privation de sommeil dont vous souffrez. Si vous pensez que seuls les humains en souffrent, vous vous trompez. La recherche montre que les chiens restent éveillés plus souvent la nuit en raison de leurs inquiétudes.

Photo : Conner Baker/Unsplash

La revue scientifique de la Royal Society a publié un article scientifique décrivant que les chiens restent éveillés plus souvent la nuit à cause de la couvaison. Une étude a été menée dans laquelle un groupe de chiens a reçu des stimuli positifs (par exemple, un câlin du propriétaire) et l’autre groupe a reçu des stimuli négatifs (situation menaçante/stressante) avant la sieste. Les chiens qui ont reçu une attention positive ont mieux dormi et plus régulièrement que les chiens qui ont reçu une attention négative. Ce dernier groupe de chiens se réveillait plus souvent et semblait aussi rêver plus longtemps.

C’est donc une très bonne idée de faire un gros câlin à votre chien avant d’aller au lit. De cette façon, vous pourrez tous les deux dormir paisiblement.