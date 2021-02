Les chiens ont migré vers l’Amérique avec les premiers colons humains il y a 10000 ans

24 févr.2021 09:29:30 IST

Les scientifiques ont déclaré mercredi qu’ils avaient découvert les restes les plus anciens d’un chien domestique dans les Amériques datant de plus de 10000 ans, suggérant que les animaux accompagnaient les premières vagues de colons humains. On pense que les humains ont migré vers l’Amérique du Nord depuis la Sibérie en passant par ce qui est aujourd’hui le détroit de Béring à la fin de la dernière période glaciaire – il y a entre 30 000 et 11 000 ans. L’histoire des chiens est intimement liée à l’homme depuis l’Antiquité, et l’étude de l’ADN canin peut fournir un bon calendrier pour l’établissement humain.

Une nouvelle étude menée par l’Université de Buffalo a analysé l’ADN mitochondrial d’un fragment osseux trouvé dans le sud-est de l’Alaska. L’équipe a d’abord pensé que le fragment appartenait à un ours.

Mais un examen plus approfondi a révélé qu’il faisait partie d’un fémur d’un chien qui vivait dans la région il y a environ 10150 ans et qui partageait une lignée génétique avec des chiens américains qui vivaient avant l’arrivée des races européennes.

«Parce que les chiens sont une approximation de l’occupation humaine, nos données aident à fournir non seulement un moment mais aussi un emplacement pour l’entrée des chiens et des personnes dans les Amériques», a déclaré Charlotte Lindqvist, biologiste évolutionniste de l’Université de Buffalo et de l’Université de Dakota du Sud.

Elle a dit que les résultats, publiés dans le journal Actes de la Royal Society B, soutient la théorie selon laquelle les humains sont arrivés en Amérique du Nord depuis la Sibérie.

«Le sud-est de l’Alaska aurait pu servir de point d’arrêt sans glace, et maintenant – avec notre chien – nous pensons que la migration humaine précoce à travers la région pourrait être beaucoup plus importante que certains soupçonnaient auparavant», a déclaré Lindqvist.

Migrations plus anciennes

Une analyse des isotopes de carbone du fragment osseux a montré que l’ancien chien du sud-est de l’Alaska avait probablement une alimentation marine composée de poissons et de restes de phoque et de baleine.

Lindqvist a déclaré que les chiens ne sont pas arrivés en même temps en Amérique du Nord. Certains sont arrivés plus tard d’Asie de l’Est avec le peuple Thulé, tandis que les huskies sibériens ont été importés en Alaska pendant la ruée vers l’or au 19ème siècle.

Il y a une controverse de longue date quant à savoir si les premiers humains sont entrés en Amérique du Nord par un corridor continental qui s’est formé lorsque les calottes glaciaires ont reculé ou le long de la côte du Pacifique Nord des milliers d’années plus tôt.

Les estimations antérieures de l’âge des restes de chiens étaient plus jeunes que le fragment trouvé par Lindqvist et son équipe, ce qui suggère que les chiens sont arrivés sur le continent lors des dernières migrations continentales.

Lindqvist a déclaré que ses découvertes soutenaient la théorie selon laquelle les chiens sont en fait arrivés en Amérique du Nord parmi les premières vagues de colons humains.

« Nous avons également des preuves que la bordure côtière de la calotte glaciaire a commencé à fondre il y a au moins 17 000 ans, alors que le couloir intérieur n’était viable qu’il y a environ 13 000 ans », a-t-elle déclaré. AFP.

«Et la preuve génétique qu’une route côtière pour les premiers Américains il y a plus de 16 000 ans semble plus probable. Notre étude soutient que notre chien côtier est un descendant de chiens qui ont participé à cette migration initiale.

.

