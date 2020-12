Les chiens ne parleront jamais humain. Voici pourquoi.

Vous pensez probablement que votre chien est le plus intelligent (et le plus mignon!) Quand il apprend à s’asseoir ou à donner une patte. Mais la plupart des chiens ne peuvent saisir qu’un nombre limité de mots dans leur vie, et une nouvelle étude peut aider à expliquer pourquoi.

L’étude a révélé que le cerveau des chiens ne peut pas distinguer les mots qui diffèrent par un seul son de parole, tels que «creuser» contre «chien», ou «s’asseoir» contre «ensemble». Cela rend les chiens similaires à nourrissons humains , qui ne peut pas non plus distinguer les mots avec des sons similaires. Mais vers l’âge de 14 à 20 mois, les bébés commencent généralement à apprendre que chaque son d’un mot compte (c’est-à-dire que «chien» et «creuser» sont des mots différents), ce qui permet à leur vocabulaire de s’envoler, ont déclaré les auteurs.

Il semble que les chiens ne comprennent jamais ces distinctions. « Les chiens peuvent ne pas s’occuper de tous les détails du son de la parole lorsqu’ils écoutent des mots », étudie l’auteur principal Attila Andics, du Département d’éthologie de l’Université Eötvös Loránd en Hongrie. dit dans un communiqué . « D’autres recherches pourraient révéler si cela pourrait être une raison qui empêche les chiens d’acquérir un vocabulaire important. »

Pour l’étude, publiée mardi 8 décembre dans la revue Science ouverte de la Royal Society , les chercheurs ont suivi le les ondes cérébrales de 17 très bons chiens utilisant une technique appelée électroencéphalographie (EEG). L’étude est l’une des premières à utiliser l’EEG sur des chiens éveillés n’ayant pas de formation spécifique. Les chiens ont visité le laboratoire avec leurs propriétaires et, une fois qu’ils se sont habitués au nouvel environnement, ils se sont assis sur un matelas avec leurs propriétaires et les chercheurs ont attaché des électrodes sur la tête des chiens avec du ruban adhésif.

Ensuite, les chiens ont écouté des mots préenregistrés qu’ils connaissaient (par exemple « assis »), ainsi que des mots absurdes qui sonnaient similaires (par exemple « sut ») et des mots absurdes qui sonnaient très différemment (par exemple « bep »).

Le cerveau des chiens pouvait rapidement distinguer les mots qu’ils connaissaient des mots absurdes qui sonnaient très différemment («assis» ou «bep»). Mais leur cerveau semblait ne faire aucune distinction entre les mots qu’ils connaissaient et les mots absurdes qui ne différaient que par un seul son de parole (« assis » contre « sut »). Les chercheurs ont observé une tendance similaire chez les nourrissons de moins de 14 mois.

Ce n’est pas que les chiens ne peuvent pas entendre les différents sons – des études ont montré que les chiens peuvent distinguer les sons de la parole individuels (tels que «d», «o» et «g»). Mais ils peuvent avoir des « préjugés attentionnels et de traitement » qui les empêchent de s’occuper de tous les sons d’un mot, ont-ils dit.

Des études futures avec un grand nombre de participants et davantage d’essais de mots sont nécessaires pour confirmer les résultats, ont-ils déclaré.

