Les chiens militaires américains n’ont pas été laissés à Kaboul, mais les Afghans l’ont été

Albert Kerbl GmbH Laisse/Collier Chien - Accessoire Chien

Une réponse 2 en 1 pour équiper votre chien qui tire en laisse : Kerbl vous propose une laisse muni d'un collier intégré de type Maxi Safe avec un limitateur d'étranglement. Un accessoire idéal pour apprendre à votre chien à marcher en laisse et au pied. Cette laisse n'est pas en format plat mais en format laisse corde réalisée à l'aide de matériaux tressés de qualité nylon, ce qui lui confère une grande robustesse. Le petit truc en plus c'est l'insert de bandes réfléchissante tout le long de la corde, vous permettant de vous rendre vous et votre chien, visibles des automobilistes par faible luminosité ou de nuit. Emmenez votre chien à la campagne ou dans les bois en le laissant libre de courrir sans prendre le risque qu'il s'accroche le collier à une branche. Et si besoin est, vous pouvez rattacher votre chien en un tour de main. Avec son réglage de tour de coup positionnable à volonté, cette laisse conviendra à pratiquement tous les chiens, que se soit un petit chien ou un gros chien, la seule limite de tour de cou sera la longueur de la corde en elle-même! Profitez sur cet article de la livraison gratuite . Une laisse aux intérêts éducatifs pour votre toutou : Votre chien tire à chaque sortie? Vous avez envie de lui faire plasir en l'emmenant se promener, mais être transformé en cerf-volant à chaque balade vous démotive? Ne subissez plus cette situation et profitez de l'occasion pour éduquer votre chien. Cet accessoire se base sur une laisse lasso et vous pouvez l'employer de deux façons différentes : Soit en plaçant la laisse directement autour du cou de votre chien Soit en la plaçant d'abord autour du thorax de votre chien, puis autour de son cou, ce qui forme en quelque sorte un harnais pour chien (mais dans son action opposée). Dans la deuxième solution de mise en place, vous permettez à votre chien de s'auto-éduquer. En effet à chaque fois qu'il viendra à tirer trop fort sur la laisse, cette dernière viendra presser son thorax. Cela aura une incidence physique et phychologique sur votre chien en l'apaisant. C'est un outil favorisant le dressage et la marche en laisse de votre chien tout en restant dans le calme et la patience. Les + du produit : laisse tressée résistante en nylon robuste avec collier intégré et limitateur d'étranglement réfléchissant Tailles - Couleur - Conseils : Cette laisse/collier est réservé à des chiens pesant moins de 48 kg Longueur 170 cm / Largeur 12 mm Couleurs : noir