Les chiens de Lady Gaga sont revenus en toute sécurité, Dog Walker pour un rétablissement complet, les tireurs toujours en liberté

La saga canine de Lady Gaga prend fin avec le retour en toute sécurité des bouledogues français volés par la chanteuse. Mercredi soir, deux des trois chiens de Gaga ont été capturés par des voleurs qui ont tiré sur le promeneur de chien. Heureusement, l’assistant de Gaga a survécu et devrait se rétablir complètement. Extrêmement désemparé par les animaux disparus, Gaga avait également offert une récompense de 500 000 € pour le retour en toute sécurité des chiens sans «poser de questions».

Vendredi soir vers 18 heures, les chiens volés ont été restitués au poste de police de la communauté olympique du LAPD. Physiquement indemnes (mais probablement traumatisés), les chiens ont depuis été rendus aux représentants de Lady Gaga. La chanteuse aurait pleuré « des larmes de joie » lorsqu’elle a appris que les chiens étaient de retour à la maison. Pendant ce temps, l’assistant de Gaga serait dans un état grave mais stable.

Apparemment, les chiens ont été rendus par une femme qui « semble être un bon samaritain » et prétend avoir simplement trouvé les chiens et les avoir ramenés. On ne sait pas encore si et quand la femme recevra la récompense de 500 000 € de Gaga. Le LAPD continue d’enquêter sur le vol à main armée, les tireurs étant toujours en liberté. Des images de surveillance ont capturé l’intégralité de l’incident à la caméra, montrant les suspects quittant les lieux dans ce qui semble être une Nissan Altima blanche. Vous pouvez regarder les images ici, mais soyez prévenu, elles sont graphiquement violentes et dérangeantes.

Avant que ses chiens ne soient rendus, Lady Gaga avait pris les médias sociaux pour aborder la situation, plaidant pour le retour de ses animaux de compagnie et louant son assistante comme un héros. Publiant des photos des animaux de compagnie sur Instagram, Gaga a écrit dans la légende: « Mes chiens bien-aimés Koji et Gustav ont été pris à Hollywood il y a deux nuits. Mon cœur est malade et je prie pour que ma famille soit à nouveau entière avec un acte de gentillesse. Je paiera 500 000 € pour leur retour en toute sécurité … Ou, si vous les avez achetés ou trouvés sans le savoir, la récompense est la même. Je continue de vous aimer Ryan Fischer, vous avez risqué votre vie pour vous battre pour notre famille. Vous êtes à jamais un héros . «

Gaga n’était pas à la maison au moment du vol, car elle est occupée à Rome à travailler sur son prochain film House of Gucci. Réalisé par Ridley Scott, le film co-stars Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto et Jeremy Irons. La chanteuse de « Born This Way » est également connue pour son rôle principal dans le drame musical Une star est née en face de Bradley Cooper. Pour cette performance, Gaga a été nominée pour la meilleure actrice aux Oscars et a remporté le prix de la meilleure chanson originale avec «Shallow».

Les vols de bouledogues français sont à la hausse, et il est probable que les voleurs ne savaient même pas qu’ils enlevaient les animaux de compagnie d’une célébrité. Il est heureux que les animaux de compagnie de Gaga aient pu rentrer à la maison, mais la situation devrait également servir d’avertissement aux autres propriétaires d’animaux. La micropuce est l’une des précautions les plus importantes que l’on puisse prendre avec leurs chiens, en particulier les races en demande comme les bouledogues français, afin qu’ils puissent être identifiés s’ils sont jamais emmenés chez un vétérinaire. Il a également été conseillé de ne pas promener leurs chiens la nuit. Cette nouvelle nous vient de TMZ.