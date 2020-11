Les cheveux « Make a Wish » de NCT Jaemin peuvent sembler simples, mais il y a une raison particulière derrière cela

Par rapport aux coiffures de nombreux autres membres NCT Ule clip vidéo «Make a Wish», JaeminLes mèches blanchies de sont assez apprivoisées. Cependant, le coiffeur du groupe a récemment révélé la raison particulière pour laquelle ils avaient choisi le style.

Étant donné que NCT U est l’une des unités de rotation du groupe, les membres peuvent aller et venir à tout moment. Cette année, Jaemin a fait ses débuts à NCT U dans le cadre de «Make a Wish (Birthday Song)».

Alors que de nombreuses coiffures de «Make a Wish» étaient particulièrement uniques, comme Taeyong‘est multicolore’ do – Jaemin était relativement simple. Il est apparu dans le clip vidéo et les scènes ultérieures du spectacle musical avec des serrures blondes platine latérales. Mais bien que sa coiffure puisse ne pas sembler avoir autant de réflexion que celle des autres membres, il y a en fait une raison particulière derrière le look.

Dans un nouveau Dare U Naeju Youtube vidéo, le coiffeur de NCT Park Naeju a expliqué que la coiffure de Jaemin est une question de croissance. Avant de rejoindre NCT U, le rôle principal de Jaemin était en tant que membre de NCT Dream– l’unité sur le thème des jeunes du groupe.

Pour les concepts NCT Dream, le joueur de 20 ans a toujours montré un charme enfantin.

Cependant, «Make a Wish» de NCT U a un thème beaucoup plus mature. À ce titre, Park Naeju voulait aider Jaemin à «échapper à l’image enfantine». Pour ce faire, ils ont décidé de balayer ses cheveux de son front dans un style plus adulte. Il a en fait fallu 20 à 30 minutes de brossage à l’équipe pour créer le « texture volumineuse«.

Le coiffeur chevronné a admis que la coiffure « n’avait pas l’air spécial du tout«, Mais une fois que vous en connaissez la raison, le choix de l’équipe prend tout son sens. Et le style a définitivement fait son travail – Jaemin a l’air plus mature que jamais et prêt à tout affronter.