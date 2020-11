Les chercheurs ont créé un spray magnétique pour faire en sorte que de minuscules structures agissent comme des «millrobots».

L’idée de concrétiser ce que le film “ La prodigieuse puce ” a soulevé à sa manière établit une certaine course pour créer des nanobots et des biobots avec l’idée qu’ils peuvent circuler dans notre corps et effectuer certaines tâches d’exploration ou même thérapeutiques, comme le nettoyage d’un artère effondrée. C’est aussi l’idée de l’application de spray magnétique développé par des chercheurs de l’Université de Hong Kong, qui a permis la création de “millirobots” (étant d’une échelle un peu plus grande que ceux que nous avons mentionnés).

C’est une sorte d’aimant liquide qui est utilisé pour recouvrir une surface, particulièrement fine et petite, de sorte que grâce à cela, il peut être contrôlé et déplacé d’une certaine manière. C’est un projet toujours en cours, mais l’équipe a montré les premiers résultats et on voit ces millrobots glisser, sauter et même bouger comme une chenille.

Comme des aimants «vivants» pour explorer les organismes

L’équipe de chercheurs a créé ce spray combinant divers matériaux magnétiques avec l’idée que toute surface pulvérisée avec celui-ci peut être manipulée à distance. Le rôle de ces structures est déjà annoncé par le titre de l’étude elle-même, publiée dans Sciencemag: millirrobots pour les applications biométriques.

Ils l’ont appelé M-spray et il est composé de particules de acier, gluten et alcool polyvinylique. Comme ils l’expliquent dans leur travail, le spray adhère bien à tout matériau à la surface “lisse et texturée”, et on le voit également dans la vidéo qu’ils ont publiée.

Ils ont testé le M-spray sur de petits objets en plastique ou en coton, qu’il s’agisse de fils, de petits tubes ou de films minces. L’épaisseur du revêtement laissé par le spray est 0,25 mm, de sorte que selon les chercheurs il permet à la structure de l’objet à revêtir de ne pas se déformer.

Le champ magnétique acquis par les objets permet un contrôle à distance et comme on le voit dans la vidéo, les millirobots se déplacent de différentes manières (selon la conception et la manipulation). En fait, comme ils l’expliquent le mode de locomotion peut être “reprogrammé” mouler l’objet lors de la nouvelle application du M-spray, de sorte que la réaction au champ magnétique soit modifiée.

Il est encore trop tôt pour envisager de voir cela dans un organisme humain, mais l’idée est intéressante car il s’agit d’une substance biocompatible et il a déjà été testé sur des lapins. Selon le Dr Shen Yajing, chef du projet de recherche, le revêtement se décompose lentement et «peut être absorbé ou excrété par le corps humain».

Son idée est qu’il sert à créer de petits robots qui peuvent être un assistant à distance pour naviguer à travers des structures biologiques telles que les intestins ou même les vaisseaux sanguins, bien que la technique de «reprogrammation» du mouvement devrait être beaucoup améliorée afin d’éviter les blessures ( surtout si la forme finale de la structure aimantée a des coins ou un bord plus tranchant). Comme nous l’avons dit, pour l’instant l’ont déjà testé in vivo en administrant des capsules enrobées qu’ils se déplaçaient dans l’estomac des lapins, se décomposant finalement à l’aide de l’environnement acide de l’organe.

Image | Université de la ville de Hong Kong