Les chercheurs fournissent un chiffre exact: il faisait si froid dans la dernière période glaciaire

La température mondiale augmente récemment – mais il y a 20 000 ans, elle était bien en deçà de ce qu’elle est aujourd’hui. Les chercheurs calculent actuellement le froid qu’il faisait pendant la période glaciaire à l’aide de microfossiles provenant de sédiments des grands fonds. Vos résultats pourraient également être utiles pour prédire le changement climatique actuel.

Il faisait froid au plus fort de la dernière période glaciaire il y a environ 20 000 ans – d’énormes calottes glaciaires recouvraient la plupart des régions du nord de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Mais à quel point faisait-il vraiment froid? Les chercheurs travaillant avec la paléoclimatologue Jessica Tierney de l’Arizona voulaient enfin élucider ce mystère. Entre autres, l’équipe a évalué les données sur les microfossiles dans les sédiments des grands fonds, qui fournissent des informations sur la température des mers dans le passé. À l’aide d’un modèle climatique, les chercheurs ont calculé une température moyenne mondiale pour l’époque à laquelle les humains modernes ont colonisé l’Europe.

Le résultat de leur étude, qui a été publiée dans le magazine spécialisé “Nature”: Au plus fort de la dernière période glaciaire, la température moyenne sur terre était d’environ 7,8 degrés Celsius. Il faisait environ 6 degrés plus froid en moyenne dans le monde qu’aujourd’hui. “D’après ma propre expérience, cela ne semble pas être une grande différence, mais c’est en fait un énorme changement”, a déclaré Tierney. Au 20e siècle, la moyenne mondiale était d’environ 14 degrés Celsius.

Les différences régionales parfois considérables jusqu’à aujourd’hui peuvent être observées sur une carte du monde de la température de la période glaciaire que Tierney et son équipe ont conçue. (Photo: Jessica Tierney)

Cependant, la différence de température par rapport à aujourd’hui était beaucoup plus élevée dans certaines parties du monde que dans d’autres. Les écarts les plus massifs se sont produits il y a 20000 ans dans les hautes latitudes, c’est-à-dire dans les régions arctiques. À l’époque, il faisait environ 14 degrés plus froid là-bas qu’aujourd’hui. Selon Tierney, cela confirme également l’hypothèse selon laquelle les régions des hautes latitudes réagissent plus fortement aux fluctuations climatiques – dans un sens comme dans l’autre. Les calculs ont montré que l’Arctique se réchauffe également beaucoup plus rapidement que d’autres régions en raison du changement climatique actuel.

Effet climatique de la teneur en CO2

Mais qu’obtenez-vous si vous connaissez la température pendant la période glaciaire? Les chercheurs affirment que la sensibilité du climat peut être calculée à l’aide des données – c’est-à-dire la force avec laquelle la température mondiale réagit à la teneur en CO2 de l’atmosphère. Tierney et son équipe ont constaté que chaque fois que la teneur en CO2 double, la température moyenne mondiale augmente d’environ 3,4 degrés. «Le système terrestre réagit donc aux changements de CO2», a déclaré Tierney.

Pendant la période glaciaire, par exemple, la proportion de gaz à effet de serre CO2 dans l’atmosphère était de 180 ppm (parties par million), ce qui était très peu. Avant la révolution industrielle, il est passé à 280 ppm, aujourd’hui il est déjà de 415 ppm. Avec l’augmentation actuelle des niveaux de CO2, il sera également “très difficile” d’éviter une élévation de la température mondiale de plus de 2 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels, estime le chercheur américain. L’Accord de Paris sur le climat de 2015 visait à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.

À l’avenir, Tierney et son équipe veulent également reconstruire le climat des périodes chaudes passées. S’ils peuvent le faire, pensent-ils, “nous pouvons répondre à des questions importantes sur la réaction de la Terre à des niveaux très élevés de CO2”. Les scientifiques veulent élargir notre compréhension du changement climatique imminent.