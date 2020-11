Les chercheurs du MIT créent un gel qui imite la fourrure de chameau, pourrait aider à garder les objets au frais pendant des jours

Tendance FP16 nov.2020 15:06:55 IST

Les chercheurs ont maintenant développé une fine couche de gel qui imite une fourrure de chameau et pourrait aider à isoler les objets, les gardant potentiellement plus frais pendant des jours, sans utiliser d’électricité.

Selon un déclaration publié par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), les chercheurs se sont penchés sur les chameaux pour concevoir une stratégie ingénieuse. Selon la déclaration, les chameaux ont développé une approche qui leur permet de rester au frais tout en conservant l’eau dans l’environnement désertique brûlant.

Les chercheurs révèlent que même si les gens ne penseront pas à porter un manteau en poil de chameau par une chaude journée d’été, de nombreuses personnes vivant dans le désert ont tendance à porter un vêtement extérieur lourd, car il s’avère qu’un manteau de chameau peut aider à réduire la perte d’humidité. tout en permettant une évaporation suffisante de la sueur pour fournir un effet de refroidissement. Selon les auteurs de l’étude, des tests ont montré qu’un chameau rasé perd 50% plus d’humidité qu’un chameau non rasé dans des conditions similaires.

Le système hydrogel, développé par les ingénieurs du MIT, utilise un matériau à deux couches pour obtenir un effet similaire.

La couche inférieure du matériau remplace les glandes sudoripares et se compose d’hydrogel, une substance de type gélatine qui se compose principalement d’eau et est contenue dans une matrice en forme d’éponge à partir de laquelle l’eau peut s’évaporer facilement. Il est recouvert d’une couche supérieure d’aérogel qui imite la fourrure en empêchant la chaleur extérieure tout en permettant à la vapeur de passer facilement.

Les tests menés par les chercheurs ont montré que ce nouveau matériau à deux couches, qui mesure moins d’un demi-pouce d’épaisseur, peut fournir un refroidissement de plus de plusieurs degrés Celsius pendant cinq fois plus longtemps que l’hydrogel seul.

Le scientifique Nicola Ferralis, qui faisait partie de l’équipe d’étude qui a conçu le matériau, a déclaré que le matériau d’emballage fabriqué à partir de celui-ci pouvait protéger les aliments périssables et les médicaments de l’usine au domicile du consommateur.

«Ce qui se passe en seulement quelques heures peut être très préjudiciable à certains aliments périssables», dit-il.

Selon Zhengmao Lu, l’auteur principal de l’étude, alors que pour des applications telles que l’emballage alimentaire, la transparence des matériaux hydrogel et aérogel est importante, pour d’autres applications telles que les produits pharmaceutiques ou le refroidissement des locaux, une couche isolante opaque pourrait être utilisée à la place, offrant encore plus d’options pour la conception de matériaux pour des utilisations spécifiques.

Selon Lu, dans les pays en développement, où l’accès à l’électricité est limité, les matériaux pourraient être très utiles.

Il a ajouté que, comme l’approche du refroidissement passif ne repose pas uniquement sur l’électricité, elle offre une bonne voie pour le stockage et la distribution des produits périssables en général.

Les chercheurs estiment que le système pourrait être utilisé pour les emballages alimentaires afin de préserver la fraîcheur et d’ouvrir de plus grandes options de distribution aux agriculteurs pour vendre des cultures périssables. Il pourrait également être utilisé pour conserver les médicaments et les vaccins.

Les résultats ont été publié dans un article du journal Joule.

