Les chercheurs de l’IIT Madras développent et déploient avec succès un outil basé sur l’IA pour diagnostiquer le cancer

Un groupe de chercheurs du Institut indien de technologie, Madras ont développé une Outil basé sur l’intelligence artificielle qui peuvent prédire les gènes cancérigènes chez un individu. Cela ouvre la voie pour aider les médecins à mieux diagnostiquer les patients et à concevoir des stratégies de traitement personnalisées.

L’outil, qui a été nommé PIVOT, est conçu pour prédire quels gènes cancérigènes sont présents dans un échantillon donné, sur la base d’un modèle qui utilise des informations sur les mutations, l’expression des gènes et un certain nombre de variations dans les gènes et de perturbations dans le réseau biologique en raison d’une expression génique altérée.

«Le cancer, étant une maladie complexe, ne peut être traité de manière unique. Alors que le traitement du cancer s’oriente de plus en plus vers la médecine personnalisée, de tels modèles qui permettent d’identifier les différences entre les patients peuvent être très utiles », a déclaré le Dr Karthik Raman, membre principal, RBCDSAI, IIT Madras, dans un communiqué.

L’outil, décrit dans une revue à comité de lecture Frontier in Genetics, est basé sur un modèle d’apprentissage automatique qui classe les gènes en gènes suppresseurs de tumeurs, oncogènes ou gènes neutres.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, le cancer est l’une des principales causes de décès dans le monde et a causé près d’un décès sur six en 2020. Ce chiffre reste vrai, malgré la pandémie de COVID-19.

Les traitements actuels contre le cancer, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, sont connus pour être préjudiciables à la santé globale du patient. La connaissance des gènes responsables de l’initiation et de la progression du cancer chez les patients peut aider à déterminer la combinaison de médicaments et de thérapie la plus appropriée pour le rétablissement d’un patient.

Le nouvel outil a pu prédire avec succès à la fois les oncogènes existants et les gènes suppresseurs de tumeurs tels que TP53 et PIK3CA, entre autres, et les nouveaux gènes liés au cancer tels que PRKCA, SOX9 et PSMD4.

Les chercheurs ont construit Modèles de prédiction IA pour trois types de cancer différents, dont le carcinome invasif du sein, l’adénocarcinome du côlon et l’adénocarcinome du poumon.

« Le domaine de recherche de la médecine de précision en est encore à ses balbutiements. PIVOT aide à repousser ces limites et présente des perspectives de recherche expérimentale basée sur les gènes identifiés », a déclaré Malvika Sudhakar, chercheuse à l’IIT Madras.

L’équipe prévoit d’étendre PIVOT à de nombreux autres types de cancer. L’équipe travaille également sur une liste personnalisée de gènes cancérigènes qui peuvent aider à identifier le médicament approprié pour les patients en fonction de leur profil de cancer.

