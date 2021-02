Les chercheurs de l’IIT Guwahati développent une technologie de cuisinière économe en énergie et économique

24 févr.2021 17:15:53 ​​IST

Des chercheurs de l’Institut indien de technologie (IIT) de Guwahati ont développé une technologie qui rend les cuisinières écoénergétiques, économiques et écologiques. Selon l’équipe, les brûleurs utilisés dans ces cuisinières sont basés sur la technologie de combustion en milieu poreux (PMC), qui est capable de présenter des caractéristiques de combustion améliorées. Les résultats de la recherche ont été publiés dans une revue réputée Science Direct, et l’équipe a également déposé un brevet.

«L’utilisation soutenue d’une énergie de cuisson propre est influencée par de multiples facteurs tels que l’accessibilité du combustible, l’abordabilité du coût récurrent du combustible, la sensibilisation des consommateurs aux effets néfastes sur la santé, etc. Par conséquent, les solutions d’énergie de cuisson propre doivent être évaluées à partir d’un multi – lentille dimensionnelle », a déclaré P Muthukumar, qui est professeur à l’IIT Guwahati.

«L’un des aspects importants des solutions énergétiques de cuisson est le développement de foyers de cuisson efficaces et respectueux de l’environnement. Au fil des ans, d’importantes recherches ont été consacrées à cet objectif. Cependant, les incidences de ces foyers améliorés sont limitées en raison de l’inconvénient inhérent à la combustion. technologie », a-t-il ajouté.

Muthukumar, avec son équipe de recherche, a développé des brûleurs radiants poreux (PRB) pour divers cuisinières avec une technologie de combustion avancée connue sous le nom de combustion à média poreux.

Le projet est financé par IMPRINT, une initiative de développement technologique du ministère de l’Éducation et du Département de la science et de la technologie.

«Ces cuisinières développées localement sont assistées par des PRB spécialement conçus qui offrent de meilleures performances par rapport à leurs homologues conventionnels sur les trois fronts d’économie d’énergie, d’émissions et de coût global. Les nouveaux PRB peuvent être utilisés efficacement pour des carburants comme le GPL, le biogaz et le kérosène pour la cuisine domestique, communautaire et commerciale.

« Ces PRB fonctionnent sur le principe de la combustion en milieu poreux (PMC), où la réaction est piégée dans une matrice poreuse, grâce à laquelle la perte de chaleur vers l’environnement est limitée et une plus grande quantité de chaleur est transférée à la charge. Les prototypes nécessaires pour l’invention ont été développés en interne et sont rigoureusement testés par rapport aux normes BIS disponibles pour les cuisinières. L’économie de carburant de ces cuisinières est très prometteuse « , a déclaré Muthukumar.

L’équipe de recherche prévoit de commercialiser la technologie d’ici un an et de corroborer avec des partenaires industriels pour étendre la portée de ces cuisinières sur le marché indien.

« Nous pensons que le travail aura un impact mondial sur les applications basées sur les graveurs et leur marché de plusieurs milliards de dollars dans le monde », a déclaré le professeur.

.

