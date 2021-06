Les chefs de quatre organisations mondiales lancent un appel aux dirigeants mondiaux pour l’égalité des vaccins contre le COVID-19

02 juin 2021 14:09:49 IST

Les dirigeants mondiaux doivent prendre un « nouvel engagement » en faveur d’une distribution plus équitable des vaccins contre le coronavirus pour maîtriser la pandémie, ont déclaré mardi les chefs de quatre grandes organisations mondiales. Leur cri de ralliement commun, et appelle à des dizaines de milliards de dollars de financement supplémentaires, survient alors que l’on craint que l’inégalité des vaccins entre les pays riches et pauvres ne complique et prolonge davantage une pandémie qui a déjà tué plus de 3,5 millions de personnes dans le monde.

Dans leur appel, les dirigeants de l’Organisation mondiale de la santé, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l’Organisation mondiale du commerce ont imputé l’écart dans les programmes de vaccination à l’émergence de variantes virales qui ont alimenté de nouvelles épidémies dans le monde en développement.

« Il est devenu très clair qu’il n’y aura pas de reprise générale de la pandémie de Covid-19 sans une fin à la crise sanitaire », ont-ils déclaré dans un éditorial conjoint du Washington Post. « L’accès à la vaccination est la clé des deux. »

Ils ont appelé les économies les plus riches du Groupe des Sept à convenir d’une « stratégie coordonnée renforcée, soutenue par de nouveaux financements, pour vacciner le monde » lors de leur prochaine réunion au Royaume-Uni plus tard ce mois-ci.

Les dirigeants des quatre organisations, s’exprimant lors d’une conférence de presse mardi, ont également exhorté les pays du G7 à financer un plan de 50 milliards de dollars déjà proposé par le FMI pour aider à égaliser ces inégalités et accélérer la fin de la pandémie.

L’objectif est de vacciner au moins 40 pour cent de la population mondiale d’ici la fin de l’année, et au moins 60 pour cent d’ici la fin de l’année prochaine, afin de permettre une reprise économique durable.

Les injections d’argent « nous aideraient à augmenter considérablement la production de diagnostics, de traitements, d’oxygène, d’équipements médicaux et de vaccins pour une distribution équitable », a déclaré aux journalistes le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pandémie à deux voies

La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a souligné que le problème ne concernait pas seulement la santé.

« Nous sommes profondément préoccupés car une pandémie de plus en plus à deux voies provoque une reprise économique à deux voies – avec des conséquences négatives pour tous les pays », a-t-elle déclaré aux journalistes.

« Nos données montrent qu’à court terme, vacciner le monde est le moyen le plus efficace d’augmenter la production mondiale… La politique vaccinale est une politique économique. »

Les investissements demandés étaient faibles par rapport aux rendements massifs, a-t-elle insisté.

« Le prix de 50 milliards de dollars est éclipsé par les 9 000 milliards de dollars estimés à gagner par l’augmentation de l’activité économique d’ici 2025, ce qui en fait le meilleur investissement public jamais réalisé. »

Le chef de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a accepté, exhortant les pays à faire les investissements nécessaires « pour sauver des vies et récupérer ces billets de mille milliards de dollars ».

Elle a également appelé à la coopération pour supprimer les restrictions commerciales entravant la circulation des vaccins et des matières premières nécessaires à leur production, et à augmenter considérablement la capacité de production grâce au transfert de technologie.

Le chef de la Banque mondiale, David Malpass, a soulevé le même problème.

« Il est vital que nous accélérions la chaîne d’approvisionnement », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de « raccourcir le délai entre la fabrication du vaccin et les tirs d’armes ».

«À l’heure actuelle, trop de doses attendent d’être attribuées».

Appels répétés

Déjà en mars, l’OMS a parlé de ce qu’elle a qualifié d’inégalité vaccinale « grotesque ».

En mai, Tedros a appelé les pays riches en vaccins à s’abstenir de vacciner les enfants et les adolescents et à faire don de ces doses à d’autres pays.

L’installation de partage de vaccins Covax vise à fournir un accès équitable aux doses dans le monde entier, en particulier dans les pays les plus pauvres.

Mais les pays riches ont effectivement expulsé Covax dès les premiers stades de l’approvisionnement.

Ils ont conclu leurs propres accords avec les fabricants de médicaments, prenant la part écrasante des plus de 1,8 milliard de doses de vaccin déjà injectées dans le monde.

Les pays membres du G7, qui se sont réunis dans le centre de Londres sous des restrictions strictes sur les coronavirus le mois dernier, se sont engagés à soutenir financièrement Covax.

Mais il n’y a eu aucune annonce immédiate sur un nouveau financement pour améliorer l’accès aux vaccins, malgré les appels répétés au groupe pour qu’il fasse plus pour aider les pays les plus pauvres.

