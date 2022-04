Les Cheeky Girls sont de retour avec un nouveau single 20 ans après leurs débuts à la télévision

Pour toute personne ayant dépassé un certain âge, The Cheeky Girls sera immédiatement reconnaissable. À ceux qui ont 20 ans ou moins, peut-être moins.

Les jumelles roumaines – Monica et Gabriela – ont passé une audition dans l’émission télévisée de talents décrite comme « le pire acte » que le juge Pete Waterman ait jamais vu, mais ont en quelque sorte remporté une série de 10 meilleurs succès, y compris leur single « The Cheeky Song ». (Touchez mes fesses)’.

S’adressant à Instagram, les jumeaux de 39 ans ont annoncé leur retour triomphal sur la scène musicale avec « Let’s Have Fun ».

Ils ont écrit: « Salut Guyz, s’il te plaît, écoute notre nouvelle chanson.. Elle est sortie sur toutes les plateformes Let’s Have Fun…XX! »

Cette chanson, tout comme plusieurs de leurs autres succès – dont « Touch My Bum » – a été écrite par la mère du couple, Margit.

La nouvelle chanson sera immédiatement reconnaissable à ceux qui connaissent l’œuvre de The Cheeky Girls, avec des paroles de refrain : « Nous voulons juste nous amuser, effrontés.

« Nous voulons juste nous amuser deux fois plus, deux d’entre nous valent mieux qu’un. »

Gabriela a déclaré: « C’est pour célébrer le 20e anniversaire. Ça s’appelle « Amusons-nous ». Bien sûr, The Cheeky Girls est synonyme de plaisir… C’est pour célébrer la vie et simplement être heureux !

Malgré leur valeur de nouveauté limitée et les critiques de types de l’industrie de la musique tels que Waterman, le duo a vendu une charge de disques et a joué devant des foules immenses au début des années 2000.

‘Touch My Bum’ s’est vendu à 1,2 million d’exemplaires, le croiriez-vous ?

Cependant, tout n’a pas été simple, car le couple s’est retrouvé aux prises avec une faillite et des problèmes de santé.

Maintenant, ils ont tous les deux des emplois «normaux» travaillant dans deux concessionnaires Hyundai différents et affirment qu’ils aiment leurs nouveaux postes.

« Nous avons choisi un autre cheminement de carrière et nous en sommes très, très fiers.

Monica a ajouté: « J’ai une passion pour les voitures, donc ce n’est pas seulement la vente, mais j’aime le buzz de vendre et de rendre les gens heureux. »

Pourtant, ils continuent à jouer et à sortir maintenant parce qu’ils savent que The Cheeky Girls ne peut pas durer éternellement.

Monica a déclaré: « Nous savons qu’il y a des gens qui vendent des photos de leurs fous sur Internet et pour moi, ce n’est pas possible, même pas en dernier recours.

« Ce que nous faisons est venu d’une longue discussion avec moi et Gabi, parce que nous acceptons que The Cheeky Girls ne va pas durer éternellement.

« OK, nous avons toujours l’air bien, et nous rentrons toujours dans le pantalon chaud, mais je n’ai pas vraiment l’impression que je monterai sur scène à 60 ans – même si on ne sait jamais. »