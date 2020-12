Les chauves-souris sont des super-héros de la nuit. Leurs super pouvoirs pourraient nous aider à les protéger.

Beaucoup d’entre nous pourraient avoir du mal à voir un orignal par une nuit sans lune, sans parler d’un moustique. Mais certaines chauves-souris ont un truc astucieux: elles utilisent leurs oreilles pour localiser leur proie. Ce n’est pas ça chauves-souris ne peut pas voir – beaucoup ont une excellente vision en couleur – mais la plupart ne dépendent pas de leurs yeux pour naviguer. Pour de nombreuses chauves-souris, le défi qu’elles doivent surmonter pour survivre est de détecter les proies qui se déplacent dans l’obscurité.

Entrez l’écholocation. De nombreuses chauves-souris peuvent utiliser des échos de retour pour détecter des objets aussi fins qu’un cheveu humain dans l’obscurité totale. Les cerveaux de chauves-souris cartographient les échos d’une manière qui leur permet de se concentrer sur les insectes ou d’éviter les obstacles. L’utilisation de l’écholocation par les chauves-souris peut nous aider à les protéger.

Ces créatures cryptiques volent la nuit et se cachent le jour, ce qui rend difficile leur surveillance à vue.

Combien de chauves-souris y a-t-il et quelles espèces se trouvent où? Il s’agit d’une information de plus en plus importante à connaître, car les chauves-souris nord-américaines sont dévastées par une maladie fongique mortelle appelée syndrome du museau blanc (SMB).

Dans l’est de l’Amérique du Nord, le SMB a réduit les populations de chauves-souris d’environ 90% ou plus. En étudiant les chauves-souris en Colombie-Britannique et en Alberta, où le champignon n’est pas encore arrivé, nous espérons aider les chauves-souris à survivre lorsque le champignon apparaît inévitablement là-haut. Comprendre comment les chauves-souris écholocalisent, puis les enregistrer de manière appropriée, est fondamental pour cet effort.

Certaines chauves-souris sont bruyantes, d’autres moins; certaines espèces préfèrent se nourrir parmi les arbres, d’autres au-dessus de l’eau. Certaines chauves-souris, en particulier celles qui peuvent arracher des proies du sol ou des feuilles, ont d’énormes oreilles pour capturer à la fois les échos et les sons doux générés par leurs proies – comme le battement des ailes de papillon de nuit. La plupart des autres comptent sur des oreilles plus petites, capables d’écouter les échos, mais pas nécessairement les sons que leurs proies génèrent.

Le seul problème avec ce système est que les ondes sonores doivent rebondir sur un objet pour générer un écho. Cela signifie que la longueur de l’onde sonore doit correspondre à la taille de l’objet afin que le son soit bloqué et rebondisse sur la chauve-souris. Les insectes sont petits, les longueurs d’onde du son doivent donc être petites. Ces courtes longueurs d’onde produisent des sons à haute fréquence. La plupart des chauves-souris produisent des sons à haute fréquence oreilles humaines ne peut pas les entendre – par conséquent, cela s’appelle l’échographie.

Les ultrasons ne voyagent pas vraiment très loin dans l’air, cependant, la plupart des chauves-souris doivent vraiment ceinturer leurs appels d’écholocalisation afin d’avoir une portée sonore suffisante pour éviter de voler dans un objet avant de le détecter ou de trouver un petit insecte devant. leur. C’est un peu comme les phares d’une voiture – des lumières vives sont nécessaires pour conduire vite. Les chauves-souris plus rapides doivent être bruyantes et faire voyager leur son loin.

Cela entraîne un autre problème. Les sons que les chauves-souris émettent peuvent être absolument assourdissants pour les chauves-souris elles-mêmes – l’équivalent de tenir un détecteur de fumée hurlant près de votre oreille si le son était à portée d’audition humaine. Les chauves-souris génèrent ces sons très forts juste à côté de leurs propres oreilles, alors comment ne pas s’assourdir?

Les chauves-souris utilisent les muscles de leur oreille moyenne pour «fermer leurs oreilles» pendant qu’elles émettent des ondes sonores. Bien sûr, pour entendre les ondes sonores réfléchies, ils doivent rapidement rouvrir leurs oreilles. Les chauves-souris peuvent faire cela 10 fois par seconde. Fait intéressant, certaines proies de chauves-souris ont également développé la capacité d’entendre les sons des chauves-souris et de prendre des mesures évasives, mettant en place une bataille incessante pour savoir qui entend qui en premier.

Les chauves-souris adaptent également leur son à ce qu’elles trouvent. Ils peuvent n’utiliser qu’une petite plage de fréquences relativement plus basses tout en cherchant des insectes, puis passer à des fréquences plus élevées pour découvrir la taille, la distance et la vitesse du mouvement pour se rapprocher d’une cible.

La façon dont différentes espèces utilisent différentes fréquences sonores peut nous aider à identifier les espèces qui volent sans être vues dans le ciel nocturne. À l’aide de détecteurs acoustiques, nous pouvons écouter les cris ultrasoniques des chauves-souris, puis analyser les motifs acoustiques pour déterminer quelles espèces de chauves-souris se trouvent dans le quartier. Mais la variation dans les appels qu’un individu peut faire est énorme, ce qui rend l’étude des sons de chauve-souris difficile.

L’écoute des chauves-souris est un excellent moyen pour nous de combler les nombreuses lacunes dans notre compréhension des chauves-souris présentes dans différents habitats. Cette surveillance est essentielle à un moment où les chauves-souris sont confrontées à de nombreux défis comme la propagation régulière du SMB. Nous gardons les oreilles ouvertes pour mieux comprendre comment nous pouvons aider ces créatures fascinantes. Ce que nous ne voulons pas écouter, c’est le silence.

Cori Lausen est chercheuse associée en conservation à Société de conservation de la faune (WCS) Canada, où elle dirige le programme Western Bat.

[If you want to hear some bat sounds for yourself, listen to this audio interview with Dr. Lausen. For more information on WCS Canada bat conservation science, visit WCSbats.ca.]