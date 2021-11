Les chaussures de sécurité : un indispensable du travail

Aujourd’hui, il existe de nombreux métiers dont les conditions d’exercices nécessitent un équipement particulier car ceux-ci présentent des risques. Parmi les accessoires indispensables, nous retrouvons les chaussures de sécurité. Spécialement conçues pour assurer la sécurité et la protection des ouvriers lorsque ceux-ci sont sur leur lieu de travail, ces chaussures sont résistantes aux chocs et de nombreuses autres agressions. Chaque employeur est alors dans l’obligation de fournir à ses salariés le matériel adéquat.

Pourquoi porter des chaussures de sécurité ?

Un grand nombre d’emplois présentent des risques pour les salariés, c’est pourquoi ces derniers doivent obligatoirement s’équiper de tenues et accessoires adaptés qui sauront les protéger en cas de problème. Les chaussures de sécurité sont utilisées dans de nombreux secteurs car celles-ci sont conçues de manière à résister aux agressions et chocs qui pourraient vous blesser les pieds. Pour ce faire, ces dernières sont composées d’une coque protectrice rigide sur le dessus ainsi que d’une semelle antiperforation, thermorésistante et antidérapante, afin que chaque aspect de votre pied soit protégé.

Porter une chaussure de sécurité saura vous protéger vous et vos employés dans de nombreuses circonstances :

Écrasement : en cas de chutes de charges et autres matériaux lourds, le pied ne sera pas écrasé sous le poids.

Perforation : permettra d’éviter de vous ouvrir le pied si vous étiez amené à marcher sur un clou ou autre équipement perforant.

Chute : la semelle antidérapante empêche de glisser et de faire une chute aux conséquences terribles.

Substances chimiques : les propriétés ignifuges et résistantes aux produits toxiques empêcheront la chaussure de se trouer et d’exposer votre pied à ceux-ci, ou encore au feu ou métaux en fusion.

Risques électriques : les charges électrostatiques sont dissipées et les risques d’électrocutions sont alors évités.

Comment choisir ses chaussures de sécurité ?

Plombiers, électriciens, commis de cuisine… plusieurs corps de métier demandent une protection particulière. Cependant, ceux-ci ne nécessitent pas tous les mêmes modèles. Nous retrouvons alors plusieurs critères à prendre en compte lorsque nous choisissons des chaussures de sécurité, afin que celles-ci puissent nous protéger sans nous désavantager.

Des normes obligatoires

Dans un premier temps, le critère le plus important à prendre en compte lorsque l’on sélectionne une paire de chaussures de sécurité concerne les normes que ces dernières respectent. En effet, nous retrouvons notamment :

Les normes S1P et S1 : métiers de la logistique, automobile, industrie…

Normes S3 : métiers du bâtiment, des espaces verts ou agriculture

Certains modèles vous proposeront des caractéristiques plus ou moins intéressantes selon l’utilisation, telles que l’absorption des chocs, la résistance aux hydrocarbures, etc. Quelle que soit la paire choisie, il est indispensable que cette dernière réponde aux normes en vigueur afin de vous assurer qu’elle saura vous protéger sur votre lieu de travail.

Des contraintes mécaniques

En fonction du métier que vous exercez, il est également essentiel de choisir des chaussures de sécurité qui ne vous gêneront pas au quotidien et qui sauront se plier à votre utilisation. À titre d’exemple, un plombier susceptible de se baisser et de fléchir les pieds de nombreuses fois au cours de sa journée, devra opter pour des chaussures souples qui ne lui blessent pas les pieds à chaque manutention. Quant aux peintres et plaquistes, ces derniers devront privilégier des modèles faciles à nettoyer car les produits utilisés risquent de grandement les tacher. Les artisans du métier de la soudure ne devront pas opter pour des chaussures de sécurité comprenant du métal en raison des possibles projections, etc.

L’importance du confort

Portées à longueur de journée, les chaussures de sécurité doivent impérativement être confortables, afin que celles-ci ne vous empêchent pas d’exercer votre métier dans les meilleures conditions. De cette manière, vous trouverez aujourd’hui des modèles qui, bien que composés de semelles résistantes et coques rigides, s’avèrent particulièrement légers et agréables à porter.

Où acheter vos chaussures de sécurité ?

Vous l’aurez compris, les chaussures de sécurité jouent un grand rôle dans votre protection au quotidien, il convient alors de choisir une paire qui saura répondre à ses obligations. De cette manière, il est conseillé de privilégier les boutiques spécialisées telles que SoSecu. Ces dernières sauront vous garantir des produits de qualité qui répondent aux différentes normes en vigueur pour vos employés. Par ailleurs, vous aurez un large choix quant au modèle afin de trouver la paire qui conviendra pour une utilisation régulière.