Les chats aiment tellement les boîtes qu’ils vont même s’asseoir dans de fausses

Fleur de Soleil CHATS - Nappe enduite ovale taupe 160 x 240 cm

La collection Chat est intemporelle et pourtant les chats reviennent sur le devant des catalogues de déco! Mignons, réconfortants les chats sont aimés ou détestés mais surtout ils plaisent aussi bien aux enfants qu'aux plus grands! Ici en taupe, le motif Chat est déclinés dans 2 autres coloris. Nappe de table imperméable et anti-tache : La Nappe enduite ronde ou ovale Chats taupe Fleur de Soleil est réalisée en coton enduit de haute qualité et résiste aux taches de toute la famille (vin, café, chocolat, sauce tomate, huile...) Fabrication 100% française : Le tissu Fleur de Soleil est tissé, blanchi, imprimé et enduit dans les Vosges, à Gérardmer. Tissu écologique : Impression du tissu certifiée Oeko-Tex classe I (les bébés peuvent le mettre à la bouche), enduction sans produits toxiques, sans PVC, sans phtalates Entreprise socialement responsable : les commandes sont réalisées et expédiées par un ESAT (Etablissement Spécialisé d'Aide par le travail) permettant à des handicapés de travailler en milieu protégé . Nappe facile d'entretien : La Nappe enduite ronde ou ovale Chats taupe s'entretient d'un coup d'éponge humide après chaque repas. Vinaigre d'alcool ou eau de Javel pour bien nettoyer. Lavage en machine possible occasionnellement à 30 C sans produit adoucissant ni essorage. Repassage obligatoire sur l'envers en position coton ou sur l'endroit avec une patte-mouille.