Les chasseurs se termineront avec la deuxième saison à venir sur Prime Video

Prime Video Chasseurs touche à sa fin. Début 2020, Chasseurs a créé sa première saison 1 Prime Video, et la série créée par David Weil a été renouvelée pour la saison 2 cet été-là. Les progrès avaient été lents pour arriver à la saison 2, mais après une longue attente, les nouveaux épisodes devraient enfin être diffusés le 13 janvier 2023. Cependant, avant la première, il a maintenant été confirmé (via Variété) que Chasseurs a été annulé et se terminera avec sa deuxième saison à venir.





La première saison de la série présente un casting dirigé par Al Pacino qui comprenait également Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker et Lena Olin. . Il a été récemment rapporté que les nouveaux venus pour la saison 2 incluent Jennifer Jason Leigh, en tant que chasseur de nazis, tandis qu’Udo Kier jouera Adolf Hitler.

Chasseurs est une série sur des chasseurs de nazis dans les années 1970 qui apprennent que des criminels de guerre nazis tentent de créer un quatrième Reich aux États-Unis. S’attaquer à un sujet aussi sensible n’a pas été sans controverse, et cela a donné lieu à des opinions mitigées de la part de ceux qui regardent l’émission. Mais cela ne signifie pas que Weil s’est retenu de prendre les mêmes risques créatifs avec la deuxième et dernière saison.





La saison 2 de Hunters prendra les mêmes risques que la saison 1

« C’est ce que le spectacle est censé être, n’est-ce pas? » Weil a déclaré à Entertainment Weekly. « Il est destiné à susciter la conversation, il est destiné à sensibiliser, il est destiné à emmener les téléspectateurs en balade, et surtout, il est conçu pour être perturbateur. Il est conçu pour présenter les personnages d’une manière que vous ne les avez jamais vue auparavant. Je prends une telle fierté à cela, il y a une telle opportunité à cela – et aussi un danger. Ce spectacle est un risque énorme. Nous l’avons toujours su. Donc je pense que vous verrez la même chose Chasseurs esprit, cette même férocité, cette même prise de risque, cette même narration bruyante et espiègle dans la saison 2. »

La série a été renouvelée pour la saison 2 en 2020, mais ce n’est que maintenant que les fans ont appris que la deuxième saison sera également la dernière pour Chasseurs. Il n’est pas tout à fait clair si Weil a appris l’annulation avant de terminer le travail sur la saison 2, bien qu’il ait suggéré que la série offrira un gain « satisfaisant » après avoir introduit Adolf Hitler dans l’histoire.

« Pour moi, en tant qu’enfant qui grandit à Long Island, étant juif, il y avait toujours cette frustration et cette colère qu’Hitler ait réussi ses crimes, qu’il n’ait jamais été traduit en justice, qu’il n’ait jamais été arrêté, tué, jugé, qu’il a pris une décision à la fin de sa vie », a expliqué Weil, espérant que les événements de la saison 2 apporteront une catharsis à d’autres qui ressentent la même chose.

Il a ajouté: « Je n’invoquerai jamais Hitler que si nous voulons rendre justice d’une manière, espérons-le, satisfaisante. »

Saison 2 de Chasseurs sortira sur Prime Video le 13 janvier 2023.