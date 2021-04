Les chasseurs extraterrestres devraient rechercher des artefacts sur la lune, selon une étude

La célèbre équation utilisée pour recherche de civilisations extraterrestres a maintenant inspiré une nouvelle formule pour chasser les artefacts extraterrestres dans notre système solaire.

La quête de ces artefacts extraterrestres pourrait commencer par la lune et d’autres corps cosmiques près de la Terre, selon une nouvelle étude.

le Équation de Drake est utilisé pour estimer le nombre de civilisations dans la Voie lactée que l’on peut détecter via leurs signaux de diffusion – ou, plus simplement, les chances de trouver une vie intelligente dans notre galaxie. Proposée pour la première fois par le radio-astronome Frank Drake en 1961, l’équation calcule le nombre de civilisations communicantes en analysant plusieurs variables, telles que le taux de formation des étoiles propices au développement de la vie intelligente et le nombre de planètes, par système stellaire, avec un environnement propice à la vie.

Actuellement, pratiquement tous les SETI ( recherche d’intelligence extraterrestre ) des expériences scrutent le ciel à la recherche de signaux radio ou lumineux. Cependant, au fil des ans, certains chercheurs ont suggéré qu’un autre moyen potentiellement meilleur de trouver des preuves de la vie extraterrestre est de ne pas chercher des émissions de loin, mais plutôt de rechercher ce qui sont essentiellement des messages dans une bouteille – un SETA (recherche d’artefacts extraterrestres).

Par example, en 2004 , les chercheurs ont suggéré que la diffusion d’un signal à travers le cosmos est coûteuse et inefficace. Au lieu de cela, les scientifiques ont calculé qu’inscrire des messages sur un morceau de matière et les lancer sur des correspondants extraterrestres potentiels nécessiterait environ un billionième d’énergie .

Une autre préoccupation avec les SETI conventionnels est que les civilisations extraterrestres peuvent être mortes depuis longtemps au moment où les astronomes détectent réellement leurs signaux. En revanche, les artefacts extraterrestres pourraient nous fournir un moyen d’en apprendre directement sur les civilisations extraterrestres, surtout si ces artefacts sont équipés d’intelligence artificielle, auteur de l’étude James Benford , un physicien de Microwave Sciences à Lafayette, en Californie, a déclaré à 45secondes.fr.

Dans la nouvelle étude, Benford a développé une version de l’équation de Drake pour les artefacts. La nouvelle formule se concentre spécifiquement sur ce qu’il appelle « rôdeurs « – Sondes extraterrestres robotiques cachées et probablement. Bien que les civilisations qui ont déployé ces lurkers soient peut-être mortes, les lurkers eux-mêmes pourraient encore être assez actifs pour communiquer avec nous.

Une différence clé entre une stratégie SETA et les approches SETI conventionnelles « est la façon dont elle [SETA] implique la recherche active de preuves au lieu d’observations passives », a déclaré Benford.« La communauté SETI dans son ensemble aurait besoin de penser d’une nouvelle manière.

Lorsque Benford a comparé sa formule à l’équation de Drake, il a suggéré que le taux de réussite potentiel de SETA était compétitif avec le SETI conventionnel. Par exemple, si une civilisation extraterrestre notait que les artefacts étaient probablement une stratégie de contact plus rentable que les émissions, alors SETA se révélerait plus efficace que SETI conventionnel. Cependant, si une civilisation extraterrestre ressemblait beaucoup à la nôtre en ce qu’elle n’était capable de voler dans l’espace qu’à des vitesses interplanétaires, elle ne pourrait alors construire que des balises au lieu de sondes interstellaires, et le SETI conventionnel s’avérerait plus efficace que SETA.

Civilisations extraterrestres qui sont passées près de le soleil aurait pu être particulièrement intéressé par le lancement de sondes sur le système solaire, a déclaré Benford. Il a noté qu’environ deux étoiles viennent à moins d’une année-lumière du système solaire par million d’années, et qu’environ une étoile arrive à moins de 10 années-lumière tous les 5000 ans. La rencontre rapprochée la plus récente du système solaire a eu lieu avec l’étoile de Scholz, qui se situait à 0,82 année-lumière du soleil il y a environ 70000 ans.

«Sur l’échelle de temps de 10 000 ans des civilisations agricoles sur Terre, environ deux étoiles sont arrivées en moins de 10 années-lumière», a déclaré Benford.

Benford a suggéré d’analyser d’abord les images lunaires à la recherche de signes de sondes extraterrestres. Il a noté que Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA a pris environ 2 millions de photos de la lune depuis 2009 « avec une résolution jusqu’à environ un pied (0,3 mètre) », a déclaré Benford. « Vous pouvez voir les empreintes de Neil Armstrong sur la lune sur certaines photos, mais seule une poignée de ces images a été inspectée par des yeux humains. Nous devons utiliser l’IA. [artificial intelligence] des logiciels pour rechercher des structures, des signes d’artificialité, qui pourraient profiter aux sciences de la Terre, comme l’archéologie. »

Benford a également suggéré de rechercher des artefacts extraterrestres situés sur d’autres corps près de la Terre. Ceux-ci incluent les objets troyens de la Terre (des corps situés à des points de l’espace où la Terre et la gravitation du soleil s’équilibrent) et les objets co-orbitaux de la Terre (ceux qui partagent la zone terrestre autour du soleil).

« La Chine prévoit une mission, ZhengHe, vers l’un de ces objets co-orbitaux, 2016 HO 3, pour un lancement en 2024 », a déclaré Benford. « Il va venir à moins de 10 fois la distance de la Terre à la Lune. »

Benford ne suggérerait pas de regarder sur Terre elle-même. « Si un artefact est ici depuis longtemps, il a été soumis aux intempéries, aux dommages, au vol ou à la décomposition due aux éléments », a déclaré Benford. «Sur des centaines, des milliers ou des millions d’années, ils ne sont probablement pas vraiment découvrables, alors que dans un endroit comme la lune – ils pourraient toujours être là.

Dans l’ensemble, « nous pouvons obtenir une réponse oui-non à une partie de la question SETI en recherchant la Terre à proximité, et nous pouvons le faire avec des expériences, pas seulement en attendant des signaux », a déclaré Benford. « SETI demande: » Où sont-ils? » Eh bien, peut-être qu’ils sont juste à côté. «

Benford détaillé ses découvertes en ligne le 18 mars dans la revue Astrobiology. Il discutera également de son idée avec Écoute révolutionnaire , une recherche de 100 millions de dollars sur 10 ans pour la vie intelligente dans l’univers, annoncée en 2015 par le célèbre scientifique Stephen Hawking et d’autres chercheurs.

