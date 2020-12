Les chasseurs extraterrestres détectent un signal mystère provenant du système d’étoiles le plus proche

Des astronomes à la recherche de signaux radio de civilisations extraterrestres ont détecté un « signal intriguant » en provenance de Proxima Centauri, le système stellaire le plus proche du soleil, The Guardian a rapporté .

Les chercheurs préparent toujours un article sur la découverte, et les données n’ont pas été rendues publiques, selon The Guardian. Mais le signal serait un faisceau étroit de 980 MHz les ondes radio détecté en avril et mai 2019 au télescope Parkes en Australie. Le télescope Parkes fait partie du projet Breakthrough Listen de 100 millions de dollars pour rechercher des signaux radio provenant de sources technologiques au-delà de la système solaire . Le signal 980 MHz est apparu une fois et n’a plus jamais été détecté. Cette fréquence est importante car, comme Scientific American souligne , cette bande d’ondes radio est généralement dépourvue de signaux provenant d’appareils et de satellites fabriqués par l’homme.

Breakthrough Listen détecte tout le temps des signaux radio inhabituels – entre les sources terrestres, la sortie radio naturelle du soleil et les sources naturelles au-delà du système solaire, il y a beaucoup d’ondes radio qui rebondissent là-bas. Mais ce signal semble provenir directement du système Proxima Centauri, à seulement 4,2 années-lumière de Terre . Encore plus alléchant: le signal se serait légèrement déplacé pendant qu’il était observé, d’une manière qui ressemblait au changement causé par le mouvement d’une planète. Proxima Centauri possède un monde rocheux connu 17% plus grand que la Terre et une géante gazeuse connue.

Le Guardian a cité une source anonyme avec un accès apparent aux données sur ce signal comme disant: « C’est le premier candidat sérieux pour une communication extraterrestre depuis le ‘Wow! Signal' », un célèbre signal radio détecté en 1977 qui ressemblait également à une technosignature. Mais le Guardian a averti que ce signal est « susceptible d’avoir une origine banale aussi. »

Ces sources plus banales incluent une comète ou son nuage d’hydrogène, ce qui pourrait également expliquer le Wow! Signal.

Sofia Sheikh de l’Université Penn State, qui a dirigé l’analyse du signal pour Breakthrough Listen, a exprimé son enthousiasme à ce sujet: « C’est le signal le plus excitant que nous ayons trouvé dans le projet Breakthrough Listen, car nous n’avons pas eu de saut de signal. ce nombre de nos filtres avant », a déclaré Sheikh à Scientific American, ajoutant que le signal est maintenant appelé Breakthrough Listen Candidate 1, ou BLC1.

Un défi inhérent à la recherche de communications extraterrestres est que personne ne sait comment les extraterrestres pourraient communiquer, et personne ne connaît toutes les sources naturelles potentielles d’ondes radio dans l’univers. Ainsi, lorsque des signaux arrivent qui semblent même plausiblement technologiques et ne viennent pas avec des explications naturelles faciles, il est tentant de faire le saut vers les extraterrestres. Jusqu’à présent, aucune donnée sur ce signal n’est publique, et il est probable que même lorsqu’il sera rendu public, il n’y aura pas de réponses concluantes; c’est ce qui s’est passé avec le Wow! Signal après tout.

