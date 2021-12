Les chansons les plus recherchées sur Google en 2021

Chaque année, Google révéler ce qu’ils étaient Recherches mises en évidence au cours des 12 derniers mois, faisant de certains articles une tendance. Par exemple, la société peut montrer quels films ont été les plus enquêtés par les téléspectateurs, ainsi que des séries ou encore les acteurs et célébrités qui se sont distingués par un film ou même un scandale au cours de l’année. Par conséquent, nous vous disons ici ce qu’ils étaient les chansons les plus recherchées en 2021.

+ 5 chansons recherchées dans Google en 2021

5. CARTE – SB19

La chanson CARTE fait référence à la combinaison entre les premières syllabes des mots maman et papa. Ce thème a connu un lancement, à travers Sony Musique, en mai 2021 et a été interprété par le groupe de garçons philippins SB19. Aujourd’hui, ils comptent 1 190 820 auditeurs mensuels via Spotify et le groupe formé par Pablo, Stell, Josh, Ken et Justin est de plus en plus nombreux.

4. Fantaisie comme – Walker Hayes

Interprété par un chanteur de musique country Marcheur hayes, le simple Fantaisie comme était l’une des plus recherchées sur Google en 2021. Cette chanson est sortie en août de cette année à l’occasion de l’EP Trucs de pays à travers de Monument Records Nashville. Des mois plus tard, en septembre, l’Américain a publié un remix auquel ont participé Kesha et cela a encore déclenché la chanson.

3. INDUSTRY BABY – Lil Nas X feat. Jack Harlow

Le rappeur américain Lil Nas X Il a mené tous les classements 2021 avec ses chansons. Pour cette raison, leur présence était évidente dans les plus recherchés au cours de l’année. Ta chanson Industrie Bébé, en collaboration avec Jack Harlow, c’était très réussi. Son lancement a eu lieu en juillet à travers Britannique Records et a présenté la coproduction de Kanye ouest, rendant la proposition unique encore plus attrayante.

2. MONTERO (Appelle-moi par ton nom) – Lil Nas X

Un autre des succès incontestés de Lil Nas X cette année c’était MONTERO (Appelle-moi par ton nom). Aussi à travers Britannique Records, est sorti en mars 2021. Il s’agissait du premier single de son premier album studio Montero, qui est finalement sorti dans son intégralité en septembre de cette année. Il a été écrit par lui-même avec Take a Daytrip, Omer Fedi et Roy Lorenzo.

1. permis de conduire – Olivia Rodrigo

S’il s’agit de voix féminines, Olivia Rodrigo était le principal de 2021. L’actrice et chanteuse qui est devenue célèbre avec Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série, ébloui par son album Aigre. Cependant, bien avant la publication, elle s’est distinguée avec son permis de conduire unique, écrit par elle avec Dan Nigro. Bien qu’elle ait fait ses débuts en janvier de cette année, 12 mois plus tard, elle reste la chanson la plus recherchée sur Google.

