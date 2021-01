Les chansons les plus radieuses des années 80 dans Cobra Kai qui vous donneront envie d’apprendre le karaté

Cobra Kai les fans sont enthousiasmés par le retour de la série avec sa troisième saison. L’un des aspects préférés de l’émission est la façon dont elle ramène les téléspectateurs aux années 80, même si elle se déroule de nos jours. La bande originale de l’émission est remplie de superbes airs des années 80 qui vous donnent envie de sortir de votre chaise et de donner un coup de pied. Examinons de plus près le rôle de la nostalgie des années 80 sur Cobra Kai et les chansons les plus radieuses des années 80 présentées dans l’émission qui vous donneront envie d’apprendre le karaté.

Comment Cobra Kai puise dans la nostalgie des années 80

Il est difficile de dire que Le Karaté Kid n’était pas l’un des films les plus emblématiques des années 80. Des images comme le bandeau de Daniel LaRusso et les costumes de squelette Cobra Kai sont ancrées dans notre cerveau quand on pense aux années 80. En se référant à ce film classique, Cobra Kai contribue à ramener ses téléspectateurs dans les années 80.

Cela ne fait pas de mal que son personnage principal, Johnny Lawrence, semble à bien des égards coincé dans les années 80 (souvent pour un effet comique). De la voiture de Johnny à bon nombre de ses choix de vie, tout reflète un homme incapable de grandir. Et une autre grande composante de l’émission qui ramène les téléspectateurs aux années 80 est la bande sonore.

La bande originale de ‘Cobra Kai’

Cobra Kai puise dans la musique de Karate Kid d’une grande façon. En plus de présenter certaines des mêmes pièces de la partition des films, il contient également de nombreuses chansons des années 80 du film.

Il y a une reprise de «Cruel Summer», une chanson en vedette dans le premier acte de Le Karaté Kid après que Daniel et sa mère ont déménagé du New Jersey en Californie. De plus, selon IMDb, un épisode s’intitule «Glory of Love». C’est le titre d’une chanson de Peter Cetera présentée dans Karaté Kid Partie II. L’épisode comprend également la chanson «You’re the Inspiration», une chanson de Chicago sur laquelle Cetera était le chanteur principal.

La bande originale fait plus qu’insuffler la nostalgie et ramener les fans dans les années 80. Comme les chansons des films, cela donne aussi envie de participer à l’action.

Les chansons les plus radieuses des années 80 dans ‘Cobra Kai’

Men’s Health a compilé certaines des meilleures chansons des saisons 1 et 2 de Cobra Kai. Voici trois des meilleurs qui vous donneront envie d’apprendre le karaté.

« Je veux tout » par Queen

Queen est un groupe difficile à clouer de la meilleure façon. Ce n’est pas tout à fait du rock’n’roll, pas tout à fait de la pop, et pas vraiment n’importe quoi entre les deux. Queen est sa propre marque de musique, et chacune de ses chansons vous laissera avec un sentiment différent. «I Want It All» est l’une des ballades puissantes de Queen qui semble avoir été conçue pour casser des planches de bois.

‘Nothin’ mais un bon moment ‘par Poison

Dirigé par Bret Michaels, Poison est l’un des groupes de hair metal les plus poilus des années 80. C’est la quintessence des années 80. Et la chanson «Nothin ‘but a Good Time» en particulier vous donnera envie de vous entraîner, de donner des coups de pied et de prendre des noms.

‘Back in Black’ par AC / DC

Enfin, l’un des meilleurs groupes de rock ‘n’ roll de tous les temps a également créé l’une des meilleures chansons pour s’entraîner. AC / DC ne manque pas de chansons qui vous feront pomper le sang, et « Back in Black » est l’un de ses plus grands succès. Que vous soyez en course ou que vous travailliez sur votre spin kick, «Back in Black» est un banger certifié.