Les chansons de A Wonderful Life sur Netflix : écoutez la playlist ici.

Si vous êtes devenu fan des chansons du film Netflix, vous pouvez tout trouver ici et vous saurez qui l’a composé.



© @Netflix.Retrouvez toutes les musiques de A Wonderful Life dans cet article.

Une vie merveilleuse a triomphé sur Netflix non seulement à cause de l’histoire émotionnelle qu’il raconte ou à cause des excellentes performances de sa distribution, mais aussi à cause de la musique, qui est une partie importante de l’intrigue, donc Ici, nous vous montrons la liste des chansons qui font partie de la bande originale de cette bande.

Voici la liste des chansons de A Wonderful Life

Une belle vie

J’espère que cette chanson est pour toi

Souhaitez-vous

Chérie, je suis si défoncé

Prêt à partir

M’a conduit à toi

livre de moi

Salut mon amour

Hope This Song Is For You (deuxième version avec John Alto)

Qui a écrit les chansons qui jouent dans A Wonderful Life ?

À la surprise de beaucoup, c’était Christopher lui-mêmeElliot dans A Wonderful Life, qui a écrit toutes les chansons du film à l’exception de la deuxième version de Hope This Song Is For You, pour laquelle il partage le crédit avec John Alto.

Il faut rappeler que pour ceux qui ne le connaissent pas, Christopher est un chanteur danois à succès avec une carrière de plus d’une décennie dans la musique et qui a également remporté un nombre colossal de prix de l’industrie musicale au Danemark. Et si vous voulez en savoir plus sur lui, n’oubliez pas de consulter ses autres albums.

Quels disques Christopher, qui joue Elliot, a-t-il enregistrés ?

Christopher a enregistré 5 albums d’études jusqu’à présent qui sont:

Couleurs (2012)

(2012) Je te l’avais dis (2014)

(2014) Plus proche (2016)

(2016) sous la surface (2019)

(2019) mon sangj (2021)

Une belle vie pourrait être considérée comme son sixième album Vous pouvez déjà rechercher sur différentes plateformes musicales sous son nom, ce qui nous donne un échantillon du talent musical monstrueux de ce musicien danois.

