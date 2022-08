Les changements inspirés par le sang de Doom incluent des capacités magiques et des créatures lovecraftiennes

Après 28 ans depuis Perte 2, les moddeurs proposent constamment de nouvelles façons créatives de jouer avec. Divine Frequency emboîte le pas en donnant aux créatures et à la magie lovecraftiennes du classique des années 90 une cure de jouvence démoniaque.

La description du mod indique: « Divine Frequency se déroule dans un futur dystopique où les visions et la vérité fusionnent » (merci, PCGamesN). « Une nouvelle constante qui émerge de l’intégration du subconscient et du monde extérieur donne du crédit aux anomalies à travers le terrain. Pour atteindre la transcendance, vous devez affronter à la fois la montagne la plus haute et l’abîme le plus bas. »

Avec de nouvelles barres de vie, d’endurance et de défense dans le coin supérieur gauche de l’interface utilisateur, le jeu a désormais une sensation FromSoftware plus contemporaine.

Des indicateurs de dégâts apparaissent désormais sur les adversaires. En plus de l’espace d’inventaire, vous avez également des objets utilisables qui, dans les prises de vue, sont attachés à F et Y. C’est sans aucun doute plus complexe que le gameplay run-and-gun de Logiciel d’identification.

L’intrigue tourne autour d’un petit hameau qui devient contaminé par un univers parallèle, comme indiqué dans le synopsis. Comme les créatures de Bloodborne, ses habitants se transforment en monstres à partir des œuvres de Lovecraft.

Avec un fusil de chasse et quelques capacités magiques, vous êtes au milieu de tout cela, repoussant l’invasion.

Gengis Khan 1109 et Hellforge Studios sont les créateurs de tout cela, mais il n’est pas encore sorti.

Il n’y a aucune information sur la date de sortie de la version complète, mais vous pouvez déjà jouer gratuitement à un extrait d’une heure.

Ce n’est pas simplement un mod Doom; comme on peut le voir dans la vidéo en haut, Doom 2 a été complètement converti en un tout nouveau jeu. Au lieu de découvrir des packs de santé dispersés dans des pièces et des cavernes cachées, vous enfoncerez une aiguille dans votre poitrine pour vous préparer à la bataille à venir. Si vous avez envie de plus de Doom et de terreur cosmique, vous pouvez le vérifier par vous-même dès maintenant.