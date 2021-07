Les CW Légendes de demain l’équipage subit quelques changements au cours de la saison à venir, comme détaillé lors de leur panel SDCC at Home.

Quand les temps étaient un peu plus normaux, j’étais généralement assis dans la salle de bal 20 presque toute la journée alors qu’ils parcouraient tous les panneaux DCTV de CW. Cependant, les choses ne sont plus « normales », je dois m’asseoir à la maison pour regarder des panneaux d’émissions télévisées, et la seule série CW qui a même fait une apparition à [email protected] était, Legends of Tomorrow!

Se réunissant aujourd’hui pour discuter des derniers développements sur l’émission préférée des fans étaient : Nick Zano, Tala Ashe, Jes Macallan, Olivia Swann, Adam Tsekhman, Shayan Sobhian, Lisseth Chavez et Matt Ryan — plus producteurs exécutifs/co-showrunners Keto Shimizu et Phil Klemmer.

Étoile de la série Caity Lotz a présenté le panel avec un aperçu d’une bande-annonce qui présentait un aperçu exclusif du reste de la sixième saison de l’émission – pensez au bowling, aux jeux de société, aux extraterrestres, aux mariages, aux champignons magiques et à de nombreux drames sombres impliquant John Constantine.

Comme nous apprenons Amy Louise Pemberton rejoindra le casting en tant que série régulière alors qu’elle joue une version en chair et en os de Gideon, les Waveriders AI. Malheureusement, lorsqu’une personne se joint à une personne, elle quitte enfin le spectacle en quelque sorte. Phil Klemmer a révélé que « l’arc de John Constantine dans la série touche à sa fin dans la saison six, le voyage de Matt Ryan avec les Legends n’est pas terminé. » Dans la saison sept, Ryan sera de retour comme un habitué de la série et il jouera un nouveau rôle original : le Dr Gwyn Davies, un scientifique excentrique du début du 20e siècle qui pourrait être le seul espoir de l’équipe la saison prochaine.

Matt Ryan a déclaré: « Comme tous ceux qui l’aiment le savent, à la fin, John Constantine marchera seul sur son chemin. Le moment est venu pour John de se séparer des Légendes, et pour moi de me séparer de John. Je suis vraiment excité de créer ce nouveau rôle dans la série et de m’amuser avec – découvrir comment ce nouveau personnage s’intègre et cause des problèmes aux Legends.

Dernièrement, Légendes Les fans auront désormais l’opportunité de s’immerger encore plus dans la folie musicale de la série avec une « Mixtape » de 21 pistes des moments musicaux les plus mémorables de la série. Qu’il s’agisse de la « Space Girl » inspirée de David Bowie de la saison en cours, ou de « Mr. Parker’s Cul-De-Sac » de la saison cinq, ou l’une des performances du casting de « Puppets of Tomorrow », « I Surrender » ou « Sweet Baby James », les fans peuvent trouver leurs favoris sur le « DC’s Legends of Tomorrow: The Mixtape (Chansons de la bande originale de la télévision).” Disponible sur Spotify, iTunes, YouTube, Amazon, et plus encore, l’album sortira le 20 août 2021.