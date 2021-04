Les championnats Gran Turismo se préparent pour la saison 2021

Les Championnats Gran Turismo Certifiés FIA sont tranquillement devenus un événement eSporting très prestigieux. Depuis 2018, les pilotes utilisent la simulation de course PlayStation 4 de Polyphony Digital Gran Turismo Sport pour participer à des tournois officiels, et le studio a confirmé qu’il reviendrait très bientôt pour la saison 2021.

Kazunori Yamauchi s’est rendu sur le blog PlayStation pour passer en revue les changements de format cette année. L’action de course sera maintenue strictement en ligne pour des raisons évidentes, et tout est prêt à démarrer très bientôt, vous laissant quelques semaines pour vous inscrire au jeu. Il y aura toutes sortes d’événements entre le 21 avril et le début de décembre, avec deux étapes de Manufacturer Series et de Nations Cup, ainsi que la catégorie World Series, le tout menant à la finale mondiale. Pour en savoir plus sur toutes les dates, assurez-vous de consulter le blog PS.

C’est impressionnant de voir les championnats GT se dérouler en force. Vraisemblablement, cela continuera dans Gran Turismo 7 sur PS5 quand cela arrivera finalement en 2022 (doigts croisés). Quoi qu’il en soit, allez-vous participer / regarder ces courses compétitives? Faites un arrêt au stand dans la section commentaires ci-dessous.