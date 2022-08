Les championnats du monde Pokemon fourniront bientôt des détails supplémentaires sur les jeux à venir pour les fans de Pokemon Scarlet et Violet

Comme de nombreux fans de la série le savent bien, Pokemon Scarlet et Violet sont les jeux principaux les plus récents de la série. Bien qu’ils incluront les éléments traditionnels auxquels les fans dévoués s’attendraient, tels que trois nouveaux Pokémon débutants parmi lesquels choisir, de nouveaux légendaires et de nouveaux professeurs pour guider les entraîneurs novices dans leurs aventures, Pokemon Scarlet et Violet introduiront également plusieurs nouveaux mécanismes pour la franchise. Par exemple, dans Pokemon Scarlet et Violet, les joueurs peuvent voyager n’importe où dans la région de Paldea car c’est un monde ouvert.

Beaucoup attendent avec impatience les nouvelles à venir sur les nouveaux jeux après avoir découvert ces nouvelles fonctionnalités dans Pokemon Scarlet et Violet. Il y a déjà eu trois examens approfondis de Pokemon Scarlet et Violet, le plus récent présentant une analyse détaillée du récit, du décor, des personnages humains et des Pokemon que les utilisateurs rencontreront dans les nouveaux jeux.

Dès lors, on pourrait comprendre que Nintendo ralentit le rythme car il y a déjà tellement d’informations sur le jeu. Cependant, l’éditeur Pokemon ne semble pas avoir l’intention de le faire, car de plus amples détails sur les jeux les plus récents seront bientôt publiés.

Le président de la société Pokemon, Tsunekazu Ishihara, a annoncé que lors de la cérémonie de clôture des championnats du monde Pokemon, qui se déroulera du 18 au 21 août, les fans recevraient également une mise à jour sur l’avenir du jeu de cartes à collectionner Pokemon en plus des « nouvelles concernant Pokemon Scarlet ». et Violette. En plus de cela, Ishihara n’a pas fourni beaucoup plus d’informations, donnant aux supporters une petite idée de ce que cette nouvelle pourrait impliquer.

Nintendo pourrait révéler un large éventail de choses concernant les nouvelles Pokemon Scarlet et Violet si elles ne sont pas liées au jeu de cartes à collectionner. Les fuites de Pokemon Scarlet et Violet ont prétendu montrer diverses fonctionnalités; Les joueurs comprendraient mieux à quoi s’attendre en novembre si Nintendo pouvait préciser lesquelles de ces fausses affirmations sont réelles.