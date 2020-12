Les champignons nouvellement découverts transforment les mouches en zombies et les dévorent de l’intérieur

Deux espèces de champignons nouvellement découvertes ont un mode d’action tout aussi macabre: ils mangent des mouches vivantes tout en les utilisant pour déposer des spores sur de nouvelles victimes.

Les espèces apparentées, Strongwellsea tigrinae et Strongwellsea acerosa, attaquez les espèces de mouches Coenosia tigrina et Coenosia testacea, qui ressemblent à des mouches domestiques ordinaires mais subissent un changement horrible une fois qu’elles sont envahies par les champignons. Les champignons mangent un ou plusieurs trous dans l’abdomen des mouches et produisent ensuite des touffes de spores oranges, qui se propagent en tombant hors des trous.

Les mouches infectées, désormais zombies, restent en vie pendant des jours au cours de ce processus, ce qui signifie qu’elles propagent par inadvertance les spores très loin, en particulier lorsqu’elles s’accouplent avec d’autres mouches. Pendant ce temps, les champignons continuent de dévorer les mouches vivantes. Enfin, les insectes ravagés par les champignons s’effondrent au sol en spasmes et meurent. Même après la mort, les mouches peuvent propager les spores de leurs tueurs: l’abdomen des mouches s’effrite progressivement, libérant plus de spores de l’intérieur.

En relation: Voir de grossières photos de fourmis zombies

Ces spores ont des parois épaisses qui peuvent les aider à rester dormantes pendant l’hiver, infectant davantage de mouches lorsque les insectes deviennent actifs au printemps.

Des chercheurs danois ont découvert des dizaines de mouches infectées par des champignons lors de travaux sur le terrain à Jægerspris et Amager, au Danemark. Les mouches ont été trouvées à la fois dans les zones rurales et dans les quartiers résidentiels, faisant allusion à une lutte d’histoires d’horreur se déroulant dans des champs et des cours apparemment paisibles. Les chercheurs ont rapporté leurs conclusions dans le numéro de septembre 2020 du Journal de pathologie des invertébrés .

«C’est un aspect passionnant et bizarre de la biodiversité que nous avons découvert au Danemark», explique Jørgen Eilenberg, biologiste à l’université de Copenhague, responsable de l’étude dit dans un communiqué . « En soi, cette cartographie de la biodiversité nouvelle et inconnue est précieuse. Mais, en même temps, il s’agit de nouvelles connaissances de base qui peuvent servir de base à des études expérimentales des voies d’infection et des substances bioactives impliquées. »

Eilenberg et ses collègues soupçonnent que les champignons «dopent» les mouches avec une substance qui les maintient en vol et actives alors même que leurs abdomens sont dévorés de l’intérieur. D’autres champignons qui s’attaquent aux insectes utilisent des substances de type amphétamine pour maintenir leurs victimes en mouvement, alors peut-être que les champignons nouvellement découverts font de même, a déclaré Eilenberg. Les champignons peuvent également produire des substances antimicrobiennes qui éloignent d’autres agents pathogènes des trous de l’abdomen afin de maintenir les mouches en vie plus longtemps.

« Nous aimerions certainement continuer nos recherches, car cela a le potentiel de découvrir, et plus tard d’utiliser, ces substances, peut-être en médecine », a déclaré Eilenberg.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.