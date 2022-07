Les Chainsmokers entreront dans l’histoire en se produisant aux confins de l’espace

Les Chainsmokers vont entrer dans l’histoire en devenant le premier groupe à se produire aux confins de l’espace en 2024.

Drew Taggart et Alex Pall joueront dans une capsule pressurisée attachée à un ballon stratosphérique dans un concert littéralement hors du commun.

La société privée d’exploration spatiale World View va organiser le premier concert du genre, avec le groupe dance-pop prêt à rejoindre un groupe composé principalement de scientifiques et d’ingénieurs sur l’un de ses vols inauguraux en 2024.

Les Chainsmokers ont déclaré dans un communiqué à l’AP : « Nous avons toujours rêvé d’aller dans l’espace et nous sommes ravis de collaborer avec World View pour vivre cette aventure et cette expérience.

« Nous savons que les vues de la Terre et de l’espace vont être incroyables et inspirantes et nous espérons tirer parti de ce vol pour la créativité sur de futurs projets. »

Les Chainsmokers se produisant en 2014. Crédit : Alamy

Hartman a ajouté que tout cela fait partie de l’objectif de l’entreprise d’inspirer de « nouvelles perspectives » avec son travail.

« Nous pensons à inspirer de nouvelles perspectives et à la manière dont ces nouvelles perspectives peuvent conduire à un avenir radicalement amélioré pour notre Terre », a-t-il déclaré. « Pouvoir atteindre le public de The Chainsmokers à travers le travail d’Alex et Drew contribue également à notre mission. C’est quelque chose qui m’inspire personnellement et qui m’enthousiasme.

« Je viens de voir de visu et personnellement comment leur musique atteint de nombreux groupes différents, de nombreux groupes d’âge différents et à quel point ils sont passionnés par leur musique et leur art. Cela correspond à notre passion pour ce que nous faisons. »

Les Chainsmokers aux Billboard Music Awards 2017. Crédit : Alamy

Les Chainsmokers se sont fait connaître pour la première fois en 2014 avec leur single « #Selfie ».

Au total, cinq chansons ont atteint le Top 10 des hits du Billboard Hot 100, dont « Closer », « Paris », « Don’t Let Me Down » et la collaboration de Coldplay « Something Just Like This ».

Le duo a sorti son quatrième album plus tôt cette année.

Taggart a déclaré à PEOPLE: « C’est vraiment, vraiment excitant. »

« » High « est le premier single de notre quatrième album, qui est le plus amusant que nous ayons jamais eu à faire de la musique. Je sais, traditionnellement, nous avons sorti des chansons single par single, mais nous faisons un véritable album déploiement cette fois, ce qui est vraiment amusant et excitant et [something] nous n’avons jamais fait auparavant.