Les cendres de ‘Scotty’ de ‘Star Trek’ se sont rendues à la Station spatiale internationale et sont restées cachées pendant plus de 12 ans

James Montgomery Doohan était un acteur largement connu pour son rôle de «Scotty» dans «Star Trek». Après son décès en 2005, sa famille a demandé quelque chose d’inhabituel: transporter ses cendres à la Station spatiale internationale. Richard Garriot, homme d’affaires et concepteur de jeux vidéo, raconte après 12 ans comment il a été possible de rendre cela possible, en profitant d’un voyage qui a débuté en 2008.

Après un an de formation et payé 30 millions de dollars, Garriot s’est rendu à l’ISS sur un vol privé, dans lequel il a réussi à introduire secrètement les cendres de Scotty. Après 12 ans, il estime que « suffisamment de temps s’est écoulé » pour dévoiler cette histoire, comme le rapporte le Times.

Cendres introduites clandestinement vers la Station spatiale internationale

Le plus grand souhait de «Scooty» était d’atteindre littéralement les étoiles, alors son fils est entré en contact avec Richard Garriot. L’homme d’affaires américain était à quelques jours de se rendre dans l’espace dans une capsule russe, lors d’un voyage Space Adventures.

Deux jours avant le vol, le fils de Doohan a envoyé les cendres au Kazakhstan, où Garriot était en quarantaine avant le vol. Avant d’entrer dans la capsule, chaque objet est soigneusement vérifié, il n’est donc pas possible d’introduire des cendres comme ça.

L’homme d’affaires a caché les cendres dans trois photographies imprimées de Doohan. L’un est caché sous un module ISS, un autre entre les mains de la famille et le troisième a été jeté dans l’espace.

Le plan de Garriot pour introduire les cendres était d’imprimer trois cartes avec une photo de Doohan dans lequel il a scellé les cendres, en les enregistrant dans votre fichier de données de vol. Les cendres, scellées sur la carte plastifiée, étaient cachées sous la peau de la Station spatiale internationale.

Garriot, envoyant une vidéo à la famille dans laquelle il montre que la carte avec les cendres a atteint l’espace.

Ainsi, l’une des cartes a été encadrée sur l’un des murs de la maison de Doohan, le fils de «Scooty», après avoir voyagé et être rendu à la famille. La deuxième carte a été lancée dans l’espace par Garriot, et la troisième carte toujours caché sous le revêtement de sol du module ISS Columbus, où il est depuis 2008.

«Sa famille était très heureuse que les cendres soient arrivées là-bas, mais nous étions tous déçus de ne pas pouvoir en parler publiquement pendant si longtemps. Maintenant, assez de temps est passé pour nous. » Richard Garriot

Pourquoi cette histoire est-elle connue maintenant? Selon Garriot, il fallait « garder le silence » pendant un certain temps pour éviter les problèmes. 12 ans plus tard, Garriot rend publique l’histoire et affirme que, pour autant qu’il sache, personne n’a vu ou déplacé la carte avec les cendres caché sous la doublure.

Via | Fois