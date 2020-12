Les cendres de Scotty de Star Trek reposent sur la Station spatiale internationale depuis des années

Dans la série Star Trek, il a exploré l’espace à bord du vaisseau spatial Enterprise comme le célèbre Scotty, et maintenant ses cendres reposent à bord d’une autre œuvre spatiale célèbre: la Station spatiale internationale. Il s’agit de l’acteur James Doohan, qui a joué l’ingénieur en chef d’Enterprise Montgomery Scott à la télévision, et dont les restes se trouvent à l’intérieur de l’ISS depuis des années à l’insu de tout le monde. La révélation provient d’un article du Times dans lequel le fait est raconté par l’autre protagoniste de l’histoire: le développeur de logiciels et entrepreneur britannique Richard Garriott, qui a contribué à porter en secret les cendres de l’acteur dans la station spatiale.

Doohan est décédé en 2005 et la famille a immédiatement travaillé pour réaliser l’un de ses derniers souhaits, à savoir visiter l’ISS. La demande n’a pas été écoutée par les autorités en charge, c’est pourquoi le fils de l’acteur Chris a décidé de contacter quelqu’un de l’extérieur qui, cependant, mettrait bientôt les pieds sur la station. En effet, depuis 2001, la station est ouverte à l’accueil touristes de l’espace qui peut y rester quelques jours avant de revenir sur terre. L’un d’eux, le développeur et entrepreneur de jeux vidéo Richard Garriott, a a accepté la demande de Chris porter les cendres du père décédé à bord de la gare pendant le voyage qu’il a fait en 2008.

L’opération – a déclaré Garriott au Times – était complètement clandestine. L’homme d’affaires a pris une photo de l’acteur et une petite partie de ses cendres avec lui pendant le voyage, et une fois qu’il est monté à bord du navire, il les a cachés à l’intérieur; pour être précis, les deux reliques ont été placées sous le plancher du module Columbus, où elles se trouvent est resté environ 12 ans. Garriott n’a jamais raconté l’histoire à personne, restant le seul à en être conscient – avec la famille de Doohan – à ce jour. « La famille m’a été très reconnaissante – a avoué l’entrepreneur – mais nous étions tous plutôt ennuyés de ne pas pouvoir en parler en public. Il s’est maintenant écoulé suffisamment de temps pour que cela soit possible ».