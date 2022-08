Les cendres de Nichelle Nichols et d’autres équipes de Star Trek seront lancées dans l’espace

Ils retournent vers les étoiles. Selon le site d’astronomie Universe Today, les cendres de quatre personnes spéciales se préparent pour un voyage dans l’espace. Ce sont les cendres de Nichelle Nichols, James Doohan, Majel Barret Roddenberry et Gene Roddenberry. Qu’est-ce qui rend ces noms si spéciaux ? Ils ne sont autres que le lieutenant Uhura, Scotty, Nurse Chapel et le créateur de la célèbre série télévisée de science-fiction, Star Trek. Les cendres de l’artiste d’effets spéciaux et réalisateur Douglas Trumbull se joindront également à l’équipe.

Les cendres et l’ADN de cet équipage feront partie de la « Enterprise Mission », organisée par Celestis, basée à Houston. La société se concentre sur les «inhumations spatiales» ou le lancement de restes incinérés dans l’espace. La cérémonie commencera le lancement d’une fusée Vulcan, où les quatre seront parmi les charges utiles secondaires de la première mission Vulcan Centaur de United Launch Alliance.

La première mission d’ULA est de livrer l’atterrisseur Peregrine à la surface de la lune. Mais ensuite, le Centaur, transportant les charges utiles attachées, se dirigera vers une «orbite de cimetière», où il commencera à tourner autour du soleil. Les charges utiles comprendront plus de 150 capsules de restes incinérés, des échantillons d’ADN et des messages à voyager dans le vaste espace au-dessus.

Nichelle Nichols et d’autres vont audacieusement…

Télévision CBS Paramount

L’annonce initiale du lancement de l’Enterprise Mission a été faite en janvier, lorsque Celestis a annoncé un accord avec ULA. Le co-fondateur et PDG de Celestis, Charles M. Chafer, a exprimé son enthousiasme pour l’accord. Il a parlé avec tendresse de l’endroit où l’étincelle a commencé pour la mission.

«Nous sommes très heureux de remplir, avec cette mission, une promesse que j’ai faite à Majel Barrett Roddenberry en 1997 qu’un jour nous la piloterions avec son mari, le créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, sur un vol spatial commémoratif dans l’espace lointain. La mission est nommée Enterprise en leur hommage – ainsi qu’à un autre participant à la mission et acteur bien-aimé, James « Scotty » Doohan – ainsi qu’aux nombreux fans de Star Trek qui se joignent à eux pour ce 20e vol spatial commémoratif de Celestis. Nous sommes impatients de lancer cette mission historique sur une fusée nommée Vulcan.

Tony Bruno, PDG et président d’ULA, a exprimé le même enthousiasme pour le projet.

« Nous sommes honorés que Celestis ait choisi ULA pour lancer cette importante mission. Quel hommage approprié à la famille Roddenberry et aux fans de Star Trek de faire partie du vol inaugural de Vulcan, notre fusée de nouvelle génération.

Alors qu’au départ, l’idée n’était que pour les Roddenberrys et Doohan, la mort de Nichols en juillet dernier a poussé l’équipe à tendre la main à sa famille avec une offre d’inclusion. Kyle Johnson, son fils, confirme le contact de Chafer.

« J’étais en quelque sorte dans un état de choc, alternativement en pleurant ou en me sentant un peu engourdi, puis nous avons été contactés par Charlie et l’équipage, et informés de cela et invités à participer. Le moment n’aurait pas pu être meilleur, et c’était une chose vraiment incroyable à contempler.

Après que Nichols ait terminé son rôle initial sur Star Trek, la NASA l’a enrôlée pour aider à inciter les jeunes femmes et les personnes de couleur montantes à rejoindre l’agence spatiale et à postuler. Tant dans le monde fictif que dans notre monde, Nichols a inspiré des générations de jeunes esprits à se tourner vers les étoiles. Désormais, d’ici la fin de l’année, les fans pourront la chercher parmi eux. Johnson commente ses réflexions sur la mission.