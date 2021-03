Les cendres de Lemmy Kilmister seront placées dans des balles et seront distribuées | 45S

Le cadeau le plus convoité pour tout fan de Motörhead. Lemmy Kilmister nous a laissé un grand vide lorsqu’il a quitté ce monde en 2015. Son héritage se perpétue encore aujourd’hui et c’est pourquoi avec cela, ses cendres perdureront également.

Les restes incinérés de l’artiste seront placés dans rien de moins que des balles et seront offerts à ses amis les plus proches. Cela n’a rien d’étrange, car c’était le dernier souhait de Lemmy selon Riki Rachtman, ancien animateur de l’émission MTV Headbangers Ball.

Cela se fait déjà. Rachtman a rapporté avoir reçu l’une de ces balles, ce qui l’a ému. «Avant sa mort, #Lemmy a demandé qu’ils mettent ses cendres dans des balles et les donnent à ses amis les plus proches. Aujourd’hui, j’ai pris une balle et ils m’ont littéralement fait pleurer », a-t-il déclaré.

Un cadeau énorme et formidable, que nous espérons que tous ceux qui le recevront le garderont comme une relique vivante.