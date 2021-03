Les cendres de Lemmy Kilmister ont été placées dans des balles de fusil

Miliboo Support de plantes modulable en métal et manguier massif THREE

A la fois déco et pleines de vertues, les plantes vertes ont tout à fait leur place dans la maison. Le support de plantes THREE a été conçu pour les mettre en valeur tout en s'adaptant à chaque intérieur !Avec ses trois étagères pivotantes, le modèle THREE permet de disposer ses plantes vertes comme on le