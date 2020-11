Les Celtics révèlent de nouveaux maillots City Edition et obtiennent des réactions mitigées

Les nouveaux maillots Celtics City Edition rendent hommage au passé de l’équipe.

Avec la saison NBA à peu près dans un mois, de nombreuses équipes de la NBA dévoilent leurs maillots City Edition très attendus. L’une des premières équipes à le faire ont été les Lakers de Los Angeles, qui ramènent leur équipe jusqu’en 1960. Pendant ce temps, des équipes comme les San Antonio Spurs et Oklahoma City Thunder ont également montré leurs nouveaux maillots, et pour la plupart , les fans étaient satisfaits de ce qu’ils ont vu. Maintenant, les Boston Celtics entrent dans l’esprit City Edition en se rendant récemment sur Twitter pour montrer leurs tout nouveaux uniformes. Comme vous le verrez dans les tweets ci-dessous, les maillots sont inspirés des nombreuses bannières d’équipe que la franchise a dans son arène. Bien sûr, les Celtics ont 17 titres NBA et cette histoire a conduit aux maillots que vous voyez ci-dessous. En raison de la nature de base de ces maillots, de nombreux fans semblaient assez contrariés par la conception. Comme vous le verrez dans les tweets ci-dessous, certains ont estimé que plus d’efforts auraient pu être consacrés à ces derniers, tandis que d’autres fans ont en fait exprimé à quel point ils les appréciaient étant donné qu’ils reproduisaient l’esthétique de la bannière. Découvrez quelques-unes des réactions à ces derniers et dites-nous ce que vous pensez de l’uniforme, dans les commentaires ci-dessous.