Les casse-cou: la pochette de «Marie» devient de plus en plus un méga succès

07.09.2020 21h49

De nos jours, vous devez toujours regarder une deuxième fois pour être du bon côté lorsque vous parlez de millions, n’est-ce pas? Ce n’est pas le cas avec « The Daredevil »! S’il y a des millions dessus, il y en a aussi des millions!

Sentez-vous pour des chansons entraînantes

Avec une puissance de performance infatigable et leur album à succès « Grün » de l’année dernière, ils ont porté leur fête d’un hectare stridente, étrange, mais incroyablement sympathique au niveau supérieur. Aucun doute là-dessus, «Die Darufgänger» est entré dans la Ligue des Champions de la musique pop allemande.

Cela est principalement dû à son instinct sûr pour les chansons entraînantes avec ce certain «quelque chose», et «Marie» n’est rien de moins.

Successeur de « Cordula Grün »

Avec plus d’un million de flux sur Spotify et 750 000 clics sur YouTube, «Marie» s’est quant à elle épanouie en un succès estival impressionnant – initialement en Autriche. Bien que la chanson avec son son de guitare soit peut-être basée sur «Dance With Somebody» de Mando Diao, elle est aussi maintes fois comparée au tube «Cordula Grün» dans la presse et dans les colonnes de commentaires. Et c’est exactement là que les cercles se ferment et que les casse-cou rentrent dans la scène et l’image. Le quintette animé a enfin eu son propre tête-à-tête avec «Cordula Grün» en 2018, mais l’histoire d’amour avec elle a rapidement commencé à s’effriter.

Chanson à succès populaire avec garantie de mélodie accrocheuse

«La chimie n’était plus là. Le vert des cheveux a disparu et nous avons remarqué que nous avions besoin d’une nouvelle impulsion », lance le chanteur Albert-Mario eye-winkerd. Bien sûr, vous les avez vus danser, dans Tango avec Cordula, ils ont parcouru les charts en 2018. Mais maintenant, il est temps de repenser et de donner à «Marie» une chance de danser. «Je veux juste que tu danses sur cette chanson – je veux juste que tu sois heureuse, Marie», dit-il prophétiquement dans le refrain. Les casse-cou accueillent «Marie» dans la structure du groupe familial et ont donné à la chanson leur propre son – ce jeune mélange de pop, de musique locale, de hits et de danse.

Apparition chez Florian Silbereisen

Et tandis que l’original continuait de conquérir les charts et les ondes radio, Die Darufgänger dans l’émission «Schlager, Stars & Sterne» de Florian Silbereisen a finalement célébré leur première en direct avec «Marie» à la télévision allemande.

Vous n’avez pas besoin d’essayer la boule de verre de Gerda Rogers de la vidéo originale avec « Alle Achtung » pour savoir que « Marie » est le prochain grand succès de « Die Darufgänger ». Le 28 août 2020, avec leur label maison Electrola / Universal, ils ont remis le sceptre à leur «Marie», presque deux ans jour pour jour après avoir posé avec tant de succès à «Cordula Grün» sur le sol.

La nouvelle «épouse heureuse» est sans aucun doute «Marie».