Les cas les plus choquants de « Woo, un avocat extraordinaire » selon Park Eun-bin

Le 31 août, la première saison de « Woo, un avocat extraordinaire »via Netflix. De cette façon, nous découvrons quel a été le dernier cas résolu par Woo Young-woo, personnage interprété par l’actrice Park Eun-bin.

Après la fin du premier volet, et avec l’annonce du lancement de la deuxième saison de fiction, l’interprète en a profité pour donner une interview où elle a passé en revue quelques-uns des moments qui l’ont le plus marquée lors de l’enregistrement de la production à succès.

Vous voulez savoir ce qu’il a dit ? Ensuite, découvrez quels ont été les cas les plus choquants de la série netflix « Woo, un avocat extraordinaire »selon le protagoniste Parc Eun-bin.

QUEL A ÉTÉ LE CAS LE PLUS CHOQUANT DE « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE », SELON SON PROTAGONISTE ?

Comme nous le savons, de nombreux cas présentés dans la série sont complexes et très sensibles, traitant de situations telles que la violence domestique, les agressions sexuelles et d’autres questions sensibles. Ainsi, dans une récente interview pour Guide télévisé, Parc Eun Bin a révélé quel était le cas qui l’avait le plus touché dans toute la série.

En ce sens, le protagoniste de « Woo, un avocat extraordinaire » a avoué qu’il était difficile de choisir un seul cas, car, pour elle, c’est à travers tous ceux-là que Jeune-woo il en vient à se découvrir et à savoir comment le monde évolue.

Cependant, il a déclaré que le cas présenté dans le le chapitre 6 est celui qui l’a le plus marquéecomme il est apparu « assez choquant » pour elle. C’était le par Gye Hyang Sim, Transfuge nord-coréen. Selon l’actrice, son importance réside dans le fait que, après avoir comparu devant le tribunal, notre protagoniste parle de la mère baleine et du bébé baleine.

De cette façon, il coule naturellement dans l’histoire avec Tae Su-mi et le secret de sa naissance. « Je pense que ce flux était très naturel et je n’ai pas eu à réfléchir avant d’agir. J’ai juste ressenti ce qu’elle aurait ressenti. »a exprimé l’actrice sud-coréenne.

L’affaire qui a le plus marqué Park Eun-bin dans « Woo, un avocat extraordinaire » est celle du transfuge nord-coréen (Photo : ENA/Netflix)

QUELLE AUTRE AFFAIRE A MARQUÉ VOTRE CARACTÈRE ?

Dans la même conversation, l’artiste a été approché au sujet de l’affaire d’agression sexuelle survenue lors de l’épisode 10 de la célèbre production. Là bas, Yang Jeong Il Il était accusé d’avoir abusé d’une personne ayant une déficience intellectuelle.

De cette manière, Parc Eun Bin Il a dit que son personnage avait des pensées complexes envers la victime Shin Hye Jeunepuisque cela lui a fait remettre en question leurs différences : « Elle sait qu’ils sont différents, donc je pense que ça a dû être très complexe pour Jeune-woo”a-t-il exprimé.

En ce sens, il a expliqué que l’amour romantique était essentiel pour la croissance de son caractère, car reconnaître ses différences avec une autre personne lui faisait remarquer celles qu’il avait avec Lee Jun-ho et essayez-le: « Cette femme a permis Jeune-woo réfléchissez à ce qu’est l’amour et à la manière dont vous devriez réagir face à vos sentiments envers Jun-ho”dit l’interprète.

Selon Park Eun-bin, Shin Hye-young a poussé Woo à remettre en question leurs différences (Photo : ENA / Netflix)

COMMENT REGARDER « WOO, UN AVOCAT EXTRAORDINAIRE » ?

Séries TV « Woo, un avocat extraordinaire »est disponible sur la plateforme Netflix. Pour voir le programme dans ledit catalogue, en ligne, vous n’avez besoin que d’un abonnement au service de streaming.