Les cas de Covid dépassent 20 millions aux États-Unis

Les cas de coronavirus aux États-Unis ont dépassé la barre des 20 millions vendredi 1, alors que les autorités cherchent à accélérer la vaccination et qu’une variante plus infectieuse frappe les États du Colorado, de Californie et de Floride.

Les États-Unis ont vu une augmentation du nombre de décès quotidiens dus au COVID-19 depuis Thanksgiving, avec 78000 vies perdues en décembre. Le nombre total de décès liés à Covid-19 atteint 345000, soit un résident américain sur 950, depuis que le virus est apparu pour la première fois en Chine à la fin de 2019.

Pour réduire le nombre de morts, le sénateur Mitt Romney a appelé vendredi le gouvernement fédéral à recruter des vétérinaires et des médecins de combat pour distribuer des vaccins contre les coronavirus.

Le taux de nouvelles infections à Covid-19 aux États-Unis a augmenté au second semestre de l’année dernière. Une analyse des données de . montre qu’il a fallu 200 jours pour atteindre les 5 premiers millions de cas, 93 jours pour passer de 5 millions à 10 millions, 31 jours de 10 millions à 15 millions de cas et seulement 25 jours pour passer de 15. millions à 20 millions de cas.

La Californie a le plus grand nombre de cas dans tous les États, avec environ 2,28 millions d’infections, suivie du Texas avec 1,76 million de cas et de la Floride avec 1,32 million de cas.

Les États-Unis enregistrent en moyenne 186 000 cas par jour, en dessous d’un pic à la mi-décembre de plus de 218 000 nouvelles infections par jour. Les responsables de la santé ont averti que les cas augmenteraient probablement à nouveau après les vacances de Noël et du Nouvel An.

Il y a actuellement plus de 125 000 patients atteints de COVID-19 dans les hôpitaux américains, soit une augmentation de 25% au cours du mois dernier.

Bien que les États-Unis aient approuvé deux vaccins, l’implantation progresse plus lentement que prévu par le gouvernement. Environ 2,8 millions d’Américains ont reçu un vaccin contre Covid-19 jusqu’au 31 décembre, bien en dessous de l’objectif de 20 millions sur la période.