Les cas confirmés de coronavirus en Inde ont franchi trois millions de jalons: ministère de la Santé

Les autorités de Delhi ont déclaré qu’une étude d’anticorps dans la mégapole suggérait que plus d’un quart de la population de la capitale avait contracté un coronavirus.

Les cas confirmés de coronavirus en Inde ont franchi la barre des trois millions le dimanche 23 août avec près de 70000 nouvelles infections.

Le ministère de la Santé a déclaré que 69 239 cas avaient été détectés dimanche, avec 912 décès portant le nombre total de décès à 56 706. De nombreux experts affirment cependant que l’ampleur réelle de l’infection est beaucoup plus élevée.

Le deuxième pays le plus peuplé du monde est actuellement en tête des nouveaux cas d’infection alors que le virus traverse les zones rurales pauvres du nord et les populations plus riches mais plus âgées du sud.

Auparavant, les principaux points chauds étaient les mégapoles grouillantes de New Delhi et de Mumbai, qui abritent certains des plus grands bidonvilles du monde.

“Pour le moment, nous assistons à une augmentation assez forte du nombre de cas en Inde”, a déclaré K Srinath Reddy, de la Fondation non gouvernementale pour la santé publique de l’Inde.

Des États et des villes individuels ont imposé des verrouillages localisés alors que le nombre de cas a augmenté ces dernières semaines.

Le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi a imposé l’un des verrouillages les plus stricts au monde fin mars, qui a été en grande partie assoupli ces dernières semaines.

Mais l’épidémie a laissé la troisième économie d’Asie sous le choc et des dizaines de millions de personnes ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance.

Voici quelques raisons pour lesquelles l’Inde est si touchée par le virus:

Villes saturées

Les premiers cas de l’Inde ont été signalés dans l’État méridional du Kerala à la fin du mois de janvier, trois étudiants universitaires étudiant dans l’épicentre de la maladie de Wuhan, en Chine. Mais la transmission communautaire s’est installée dans des villes à des milliers de kilomètres au nord, le centre financier de Mumbai faisant état d’énormes pics, suivi de New Delhi.

L’augmentation des nouvelles infections s’est depuis stabilisée dans les deux plus grandes villes de l’Inde, les enquêtes sérologiques montrant une prévalence généralisée parmi les populations.

À New Delhi, une étude gouvernementale récente sur 15000 volontaires a montré que 29% avaient des anticorps contre le coronavirus, bien que la ville de 11 millions d’habitants ne compte que 150000 cas confirmés, ce qui suggère de nombreuses infections non détectées.

Le Dr Ullas Kolthur Seetharam, biologiste de Mumbai, a mené une enquête dans la ville de 12,4 millions de personnes en juillet, qui a révélé que plus de la moitié des personnes testées dans les bidonvilles avaient des anticorps contre 16% de celles testées dans les quartiers résidentiels organisés.

L’enquête a suggéré que les toilettes communes, la forte densité de population et le manque de distance physique ont contribué à la propagation.

«Tout changement dans la démographie changera la prévalence du virus», a déclaré Seetharam.

Division géographique

Les maigres ressources sanitaires de l’Inde sont mal réparties à travers le pays. Les données gouvernementales montrent une grande disparité dans les indices de santé, les États les plus pauvres de l’Inde étant comparables à l’Afrique subsaharienne.

Près de 600 millions d’Indiens vivent dans les zones rurales, et avec le virus se propageant rapidement dans les vastes arrière-pays de l’Inde, les experts de la santé craignent que les hôpitaux ne soient submergés, avec moins de tests rendant d’autant plus difficile pour les autorités de suivre et de contenir la maladie.

«Les zones rurales de l’Inde ont une infrastructure sanitaire très limitée», a déclaré l’épidémiologiste Jayaprakash Muliyil. «Je crains que nous puissions bientôt assister à une poussée de cas là-bas.

Au Bihar, près de 90 pour cent de la population vit dans des villages. Chaque année, l’État a du mal à faire face aux épidémies de dengue et à d’autres maladies saisonnières, et il n’a qu’un seul lit d’hôpital et un peu moins de quatre médecins pour 10 000 habitants, selon les données officielles.

Bihar, qui teste 10 000 échantillons par jour, a demandé l’aide du gouvernement fédéral pour tester 10 fois ce nombre. Mais ce n’est qu’une partie du problème. De nombreuses personnes cachent leurs symptômes et n’optent pas pour des tests, ce qui complique les efforts de l’État pour freiner la propagation du virus, selon des responsables.

Tests accélérés

Dans tout le pays, l’Inde teste plus de 900 000 échantillons par jour, dépassant la référence de l’Organisation mondiale de la santé de 140 tests pour 1 million de personnes. Mais environ un tiers d’entre eux sont des tests antigéniques, qui sont plus rapides mais moins précis par rapport à la RT-PCR, l’étalon-or pour le coronavirus.

L’Uttar Pradesh, avec 200 millions d’habitants, l’État le plus peuplé d’Inde et aussi l’un des plus pauvres, effectue le plus de tests, avec une moyenne de 110 000 par jour.

Mais de nouveaux points chauds continuent à alimenter la flambée des cas. L’Uttar Pradesh fait désormais partie des cinq États les plus touchés de l’Inde, derrière le Maharashtra, le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh et le Karnataka.

Telangana, qui abrite le centre technologique indien d’Hyderabad, a été critiquée pour avoir insuffisamment testé ses 40 millions d’habitants.

À Hyderabad, qui regorge normalement d’activité, la peur persistante du coronavirus a gardé les parcs, les zones commerçantes et les routes calmes.

Telangana a signalé environ 79 000 cas au total. Mais deux organismes scientifiques de premier plan – le Center for Cellular and Molecular Biology et l’Indian Institute of Chemical Technology – ont averti qu’une analyse des eaux usées d’Hyderabad suggère que le taux réel d’infection dans la seule ville pourrait être six fois plus élevé que le total rapporté par l’État.

Après avoir testé des échantillons dans 10 usines de traitement des eaux usées, les scientifiques ont rapporté qu’environ 6,6 pour cent de la population d’Hyderabad de 10 millions – soit 660 000 personnes – pourraient être infectés.

Course vers le sommet

L’Inde a le troisième plus grand nombre de cas au monde après les États-Unis et le Brésil. Mais avec l’augmentation du taux d’infection au cours des dernières semaines, les experts craignent que l’Inde puisse bientôt surpasser ces pays.

Pendant 18 jours consécutifs, l’Inde a signalé le plus grand nombre de cas les plus récents au monde. Dans le même temps, le taux de mortalité a chuté à 1,87%, bien inférieur à celui des autres pays les plus durement touchés.

«Je ne sais pas ce que les gens pensent de la magie qui va se produire», a déclaré le Dr Gagandeep Kang, un expert en maladies infectieuses au Christian Medical College de Vellore, dans le sud de l’Inde.

Avec une population de près de 1,4 milliard d’habitants en Inde et la façon dont le virus se propage à travers le pays, elle a demandé: «Qu’est-ce qui vous fait penser que vous n’allez pas vous retrouver avec le plus grand nombre au monde?»

Avec des entrées de fils

