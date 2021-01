Les cartes Pokémon classiques sont rééditées pour célébrer le 25e anniversaire de la série

Si la collaboration récemment annoncée avec Katy Perry ne vous convient pas, The Pokémon Company a maintenant révélé qu’elle publierait également des cartes Pokémon emblématiques des années passées dans le cadre des célébrations de son 25e anniversaire.

Les conceptions initialement publiées dans le cadre de l’ensemble de base, la toute première extension de cartes Pokémon qui ont fait irruption sur la scène il y a 20 ans, verront à nouveau le jour dans le cadre d’une toute nouvelle collection. PokéGuardian rapporte qu’il y aura huit « premiers packs partenaires » publiés entre février et octobre avec des Pokémon Starter de toutes les régions.

Les packs sont composés de cartes surdimensionnées, mais sont également livrés avec deux boosters réguliers du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Ils devraient être disponibles chez les détaillants participants du monde entier.

La société Pokémon

Le simple fait de jeter un coup d’œil à ces cartes Pokémon Kanto Starter nous permet de nous souvenir de moments bien plus simples et plus heureux. Allez-vous les ajouter à votre collection? Faites le nous savoir dans les commentaires.