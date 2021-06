Les cartes graphiques usagées valent-elles le risque ? | Demandez à un expert

Q : Je sais que l’achat d’une carte graphique d’occasion comporte des risques. Qu’est-ce qui rend le pari acceptable ?

R : La réponse dépend. Bien que cette stratégie d’achat puisse permettre d’économiser beaucoup d’argent, nous déconseillons généralement les cartes graphiques de bureau d’occasion. C’est particulièrement vrai dans des moments comme ceux-ci, lorsque le risque de voir un GPU endommagé par l’utilisation de crypto-mining est beaucoup plus élevé. Comme mon collègue Brad Chacos, notre gourou résident des GPU, aime le souligner, les cartes graphiques discrètes ont beaucoup de pièces mobiles et elles sont faciles à overclocker. Ces deux éléments combinés en font un pari beaucoup plus dangereux sur lequel miser de l’argent sonnant et trébuchant – mettez suffisamment de pression sur un GPU et il aura plus de chances de succomber à une mort plus tôt que prévu. Ajoutez à cela la brutalité des charges de travail minières régulières, et cette carte pourrait aller encore plus vite. Vous ne voulez pas être celui qui est coincé avec ça alors.

Cela dit, certaines circonstances peuvent transformer une carte graphique d’occasion en une proposition moins risquée. Il est possible de vraiment bien s’en sortir lors de l’achat auprès d’une personne de confiance qui dit que la carte n’a jamais été utilisée pour l’exploitation minière, ou qui a divulgué une utilisation minière légère et demande beaucoup moins que la valeur de la carte en fonction de son âge, de son type d’utilisation et fréquence d’utilisation.

(Au fait, au cas où vous vous poseriez la question, acheter un processeur d’occasion est moins risqué.)

Quant à un ordinateur portable avec un GPU discret, nous recommandons encore plus de prudence. Avant le dernier boom minier, opter pour un ordinateur portable de jeu apprécié auparavant aurait été un moyen potentiel de contourner les prix élevés des cartes graphiques de bureau. Mais comme rapporté en février par Tom’s Hardware, les mineurs ont contourné la pénurie de cartes graphiques de bureau en achetant des tas d’ordinateurs portables haut de gamme et en les mettant au travail. Vous ne pouvez plus être sûr qu’un ordinateur portable d’occasion relativement neuf n’a pas été poussé à la limite avant sa mise en vente.

Même les ordinateurs portables plus anciens ne sont pas à l’abri de ce type de risque d’usure. En général, les ordinateurs portables ont des conceptions encore plus compliquées qu’une carte graphique de bureau, et il est difficile de savoir à quel point ils ont été poussés et comment cela a affecté la durée de vie de la machine. À propos du seul scénario qui a du sens pour lancer les dés, c’est lorsque votre ami ou votre proche ne l’a vraiment utilisé que pour le jeu, n’a pas poussé trop fort et demande un prix du marché équitable.

Remarque : lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur les liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de liens d'affiliation pour plus de détails.

