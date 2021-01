Les capacités VR de Hitman 3 ont été récemment présentées dans une bande-annonce de gameplay

Quand les nouvelles ont éclaté IO Interactivede Hitman 3 prendrait en charge les capacités de réalité virtuelle, de nombreux fans de la série ont commencé à visualiser l’immersion supplémentaire du jeu en tant qu’agent 47 éliminant des cibles comme s’ils étaient là avec eux dans la vraie vie.

C’est un argument de vente plutôt cool pour ce prochain épisode, qui est sur le point de sortir ici dans quelques semaines. Le développeur a déjà fait un travail fantastique pour innover la série au fil des ans avec sa conception de bac à sable ouvert et sa mécanique améliorée, mais le support VR ouvre encore plus le combat basé sur la furtivité. Pour beaucoup, c’est une fonctionnalité très demandée depuis des années. Demande et tu recevras.

Si vous vous demandez à quoi ressemblerait la RV dans un Tueur à gages jeu, vous avez de la chance. Il y a de nouvelles séquences de gameplay qui montrent maintenant l’immersion supplémentaire dans Hitman 3. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessus pour voir quelle progression a été faite dans l’espace VR.

Vous remarquerez à quel point l’expérience est différente d’avoir des visuels à la première personne, un peu comme vous êtes l’agent 47 lui-même. C’était l’objectif principal de la prise en charge de la réalité virtuelle dans ce prochain épisode. IO Interactive sait que ce sera une nouvelle fonctionnalité que beaucoup voudront découvrir de première main en utilisant l’unité PSVR de Sony.

La série Hitman a toujours fait un excellent travail pour vous immerger dans les environnements en essayant de trouver les meilleurs chemins pour éliminer une cible sélectionnée. Avec la technologie VR, cette immersion est encore plus importante. Vous vous perdez dans le jeu au fur et à mesure que vous vous déplacez dans différents lieux, en voyant de quelles ressources vous pouvez bénéficier.

Le support VR ne semble pas entraver la liberté de choix Hitman 3 Soit. Malgré les visuels à la première personne, vous serez toujours en mesure de décider comment vous approchez chaque cible. C’est bon à voir car beaucoup se sont demandé comment la logistique de la RV fonctionnerait.

Si vous avez un PSVR, alors Hitman 3 semble être le titre parfait à saisir plus tard en janvier. Même si vous n’êtes pas familier avec la série, vous pourrez apprécier la quantité de détails que IO Interactive a mis dans cet épisode. Vous pourriez faire bien pire en ce qui concerne les titres VR.

Même si vous ne jouez pas à tout le jeu avec un casque PSVR, l’option VR est vraiment cool et juste une autre raison de vérifier Hitman 3. Avec la prise en charge de la réalité virtuelle, de nouvelles fonctionnalités et des graphismes améliorés, cela pourrait être la meilleure version à ce jour.