Les candidatures sont maintenant ouvertes pour Love Island Australia 2021

Essie Vernis à Ongles Collection Saint-Valentin N°758 Love Is In The Air 13,5ml

La collection St Valentin 2021 est inspirée des reines de beauté ancestrales : les déesses. Composée de 6 teintes variant du lilas, au rouge vif à un or chatoyant, cette collection nous transporte dans la mythologie grecque. Les Vernis à Ongles Essie sont faciles à appliquer et offre une couleur intense et