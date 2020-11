Les candidats au gouverneur de Virginie veulent que les personnes LGBT soient des citoyens de «  seconde classe  »

Les républicains anti-LGBT + armés d’armes à feu Kirk Cox (à gauche) et Amanda Chase (à droite) se présentent tous deux pour le poste de gouverneur de Virginie. (Facebook)

Il y a maintenant deux candidats républicains anti-LGBT + qui se présentent pour le poste de gouverneur de Virginie aux élections de 2021, qui, selon les militants, si un élu donnerait aux personnes LGBT + un «statut de seconde classe».

Selon Entreprise de Virginie, un républicain n’a pas remporté d’élections à l’échelle de l’État en Virginie depuis 2009. Cependant, la chambre des délégués de l’État est contrôlée par les républicains depuis 1999.

Jusqu’au début de 2020, Kirk Cox était le président de la maison des délégués de Virginie, mais le mardi 17 novembre, il a annoncé qu’il se présenterait comme gouverneur.

Sur son site Web de campagne, Cox se vante que pendant son mandat en tant que conférencier, Virginia «a éliminé tout financement public pour Planned Parenthood et a retenu les propositions d’extrême gauche sur le contrôle des armes à feu et l’avortement».

En tant que conférencier, il était également responsable du meurtre d’au moins sept projets de loi sur les droits des LGBT + en 2018 et 2019. Selon MetroWeekly, ceux-ci comprenaient des projets de loi visant à protéger les personnes LGBT + en Virginie contre la discrimination en matière de logement, d’emploi, de logement public, de crédit et de passation de marchés publics.

Cox reste opposé au Virginia Values ​​Act, qui est devenu loi cette année, et qui interdit la discrimination contre les personnes LGBT + dans l’emploi et le logement.

Kirk Cox rejoindra la sénatrice anti-LGBT + républicaine Amanda Chase dans la course au gouverneur de Virginie.

Chase a précédemment affirmé que c’étaient «ceux qui sont naïfs et non préparés qui finissent par être violés» et a déclaré que la suppression des monuments confédérés était un «effort manifeste pour effacer toute l’histoire blanche».

Elle a voté pour maintenir une interdiction statutaire du mariage homosexuel, pour interdire aux personnes trans d’obtenir des certificats de naissance avec leur sexe et leur nom corrects, pour permettre la thérapie de conversion pour les mineurs et pour maintenir la discrimination contre la communauté LGBT + légale.

Chase a également décrit l’amendement sur l’égalité des droits aux États-Unis comme « et a ajouté que « jamais dans un million d’années la femme moyenne ne voudrait être traitée exactement comme un homme par la loi ».

Le président de la Campagne des droits de l’homme, Alphonso David, a déclaré dans un communiqué: «Dans la Virginie de Kirk Cox et d’Amanda Chase, les personnes LGBTQ auraient un statut de deuxième classe.

«S’ils étaient élus au poste de gouverneur, ils annuleraient les progrès que nous avons réalisés pour promouvoir l’égalité des droits fondamentaux pour tous, y compris sur la base de la race, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et de la religion… L’extrémisme de Cox et Chase ne représente pas les valeurs de Virginie , et la Campagne des droits de l’homme fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher Cox ou Chase d’avoir la possibilité de faire reculer les progrès en Virginie.

«En 2017, 2018, 2019 et 2020, les électeurs de Virginie se sont prononcés haut et fort en faveur d’un programme en faveur de l’égalité qui fait progresser la promesse de l’égalité pour tous, et nous sommes convaincus que cela se poursuivra en 2021, lorsqu’ils choisiront leur prochain gouverneur. . »