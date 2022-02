Les camées Batman et Cyborg dans Peacemaker ont été supprimés : pourquoi ?

Bandes dessinées DC

Peacemaker a clôturé sa première saison avec de l’action pure et un camée qui a surpris les fans de DC Extended Universe. Que sont devenus Batman et Cyborg ?

©IMDBLa Justice League incomplète dans Peacemaker

pacificateur est devenu une agréable surprise pour les fans de la Univers étendu DC qui veulent passer à autre chose après SnyderVerse et font confiance à des cinéastes comme James Gunn. Dans ce cas, la série suit les événements survenus dans Escouade suicide et retrouvez Christopher Smith avec une nouvelle équipe en mission pour sauver le monde des papillons, des extraterrestres qui peuvent contrôler leur « hôtes humains ».

Le programme s’est démarqué à la fois au sein hbo max que la plateforme de streaming a déjà donné son feu vert à une prochaine saison qui mettra à nouveau l’accent sur le personnage incarné par Jean Cenacet anti-héros capable d’accomplir les actes les plus horribles afin de « assurer la paix ». La fin du premier lot d’épisodes a eu un camée très spécial.

Batman et Cyborg déplacés du DCEU

Oui, une fois pacificateur et son équipe a réussi à vaincre les papillons est venu le Justice Leagueau moins Superman, Wonder Woman, Aquaman et Flash. Il y avait du temps pour l’humour, le protagoniste de l’émission a accusé Arthur Curry de coucher avec des poissons et le roi de l’Atlantide a dit qu’il était « fatigué de cette rumeur ». Puis, Flash a répondu : « Ce n’est pas une rumeur » et le Scarlet Runner a reçu une insulte de son partenaire.

Que c’est-il passé avec batman et cyborg? Apparemment, ils allaient faire partie de cette scène. C’est du moins ce que l’acteur a confirmé. Matt Turner que j’allais faire les fois de Homme chauve-souris au spectacle. Les preuves sont nombreuses car il a publié une image vêtu du même costume qu’il portait Ben Affleck dans le passé quand il jouait le Bat de Gotham. James Gunn a confirmé que les héros avaient été coupés de la série « pour des raisons précises ».

Dans le cas de Cyborg ça peut être la constante « tirez et desserrez » entre l’acteur Ray Fisher et Warner Bros. avec les accusations de l’interprète contre Joss Whedon pour mauvais traitements pendant le tournage de Ligue des Justiciers et la condescendance des dirigeants des sociétés de production face à cette situation, dont Walter Hamada et Geoff Johns.

Homme chauve-souris semble être un cas différent. Ben Affleck participera au film Éclat et certains pensent que ce sera la dernière occasion dans laquelle l’acteur de fille disparue mettre le costume de chauve-souris. La preuve indique la Homme chauve-souris à partir de Michel Keaton le remplacera dans le futur du DCEU. Les deux partagent une affiche dans la bande Scarlet Runner, mais Keaton était devant lui et participera également au film Fille chauve-souris pour hbo max.

