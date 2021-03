Les cachalots ont déjoué les baleiniers du XIXe siècle en partageant des tactiques d’évasion

Attraper un cachalot au cours du 19ème siècle était beaucoup plus difficile que même Moby Dick l’a montré. En effet, les cachalots n’étaient pas seulement capables d’apprendre les meilleurs moyens d’échapper aux navires des baleiniers, ils pouvaient également partager rapidement ces informations avec d’autres baleines, selon une étude des registres de chasse à la baleine.

En analysant les journaux de bord nouvellement numérisés tenus par les baleiniers lors de leurs voyages de chasse dans le Pacifique Nord, les chercheurs ont constaté que les taux de frappe des chasseurs sur leurs cibles avaient diminué de 58% en quelques années seulement. Et ce n’était pas parce que les baleiniers avaient empiré au débarquement de leurs harpons – les mammifères avaient appris des rencontres mortelles de leurs camarades baleines avec des humains, et ils n’allaient pas les répéter, ont expliqué les chercheurs.

«Au début, les baleines ont réagi à la nouvelle menace des chasseurs humains exactement de la même manière qu’elles le feraient à la orque , qui était leur seul prédateur à cette époque », a déclaré l’auteur principal de l’étude Hal Whitehead, professeur de biologie à l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, à 45Secondes.fr.[The sperm whales] tous rassemblés à la surface, ont mis le bébé au milieu et ont essayé de se défendre en mordant ou en frappant la queue. Mais quand il s’agit de repousser le capitaine Ahab, c’est la pire chose qu’ils puissent faire, ils se sont fait une très grande cible. «

En rapport: Pourquoi la chasse à la baleine était-elle si importante au 19e siècle?

Les baleines semblent avoir appris de leurs erreurs, et celles qui ont survécu se sont rapidement adaptées – au lieu de recourir à d’anciennes tactiques, ont écrit les baleiniers dans leurs journaux de bord, les cachalots en ont plutôt choisi de nouvelles, nageant rapidement au vent loin du vent des baleiniers. navires à moteur.

Il semble que ces tactiques intelligentes développées par des baleines individuelles se soient rapidement répandues dans la communauté des baleines, les baleines apprenant des techniques d’évasion réussies les unes des autres, a découvert l’équipe de recherche. Bientôt, même des individus qui n’avaient jamais été attaqués auparavant ont appris à suivre l’exemple de ceux qui l’avaient fait.

Les baleines ont communiqué et appris les unes des autres rapidement, et les leçons ont rapidement été intégrées dans leur culture plus large à travers la région, selon l’interprétation des données par les chercheurs.

Une peinture de navires baleiniers britanniques chassant les cachalots dans les mers du Sud. (Crédit d’image: Shutterstock)

«Chaque groupe de baleines que vous rencontrez en mer comprend généralement deux ou trois unités familiales, et les unités se séparent assez souvent et forment d’autres groupes», a déclaré Whitehead. « Donc, ce que nous pensons est arrivé, c’est qu’une ou deux des unités qui composent le groupe auraient pu avoir des rencontres avec des humains avant, et celles qui n’ont pas copié de près de leurs copains qui en avaient. »

Les cachalots sont d’excellents partageurs d’informations: leur nature très observatrice et communicative, et le fait que chaque unité familiale ne reste que dans des groupes plus importants pendant quelques jours à la fois, signifie qu’ils peuvent transmettre des informations rapidement.

Comme le montrent les études, ces informations pourraient être des nouvelles sur de nouvelles menaces, de nouvelles façons de chasser ou de nouvelles chansons à chanter.

Un exemple des capacités extraordinaires de partage d’informations des baleines implique l’alimentation du lobtail, dans laquelle une baleine à bosse tape sa queue contre la surface de l’eau, se submerge pour souffler des bulles désorientantes autour de sa proie, puis prend la proie dans sa bouche. Les chercheurs ont observé pour la première fois que cette tactique était utilisée par une seule baleine à Cape Cod, Massachusetts, en 1980, avant qu’elle ne se propage dans toute la population régionale en seulement 10 ans.

La culture des baleines s’étend également bien plus loin que les moyens innovants de se nourrir. « Les cachalots sont divisés en climats culturels acoustiques », a déclaré Whitehead. « Ils se sont divisés en grands clans, chacun avec des modèles distinctifs de clics de sonar, comme un dialecte, et ils ne forment que des groupes avec des membres du même clan. »

Différents clans de baleines ont chacun des façons différentes de chanter, de bouger, de chasser et de s’occuper de leurs veaux. Ces différences sont suffisamment profondes pour même donner à certains clans un avantage de survie lors des événements El Niño, selon Whitehead.

En rapport: Photos: les orques se nourrissent d’organes de grands requins blancs

La survie contre des probabilités impossibles est une caractéristique déterminante de l’histoire des baleines, et le sera d’autant plus que les menaces pesant sur leur existence prolifèrent. Au XXe siècle, les baleines, en particulier les 13 espèces appartenant à la catégorie des « grandes baleines » – telles que baleine bleue , cachalots et baleines à bosse – se sont retrouvés poursuivis par des bateaux à vapeur et des harpons à grenades auxquels ils ne pouvaient pas s’échapper. Le nombre de ces baleines a chuté et elles ont rapidement fait face à l’extinction. Maintenant que la chasse commerciale à la baleine est largement illégale, de nombreuses grandes populations de baleines ont rebondi, mais elles sont toujours confrontées à la déstabilisation croissante de leurs habitats provoquée par la pêche industrielle, pollution sonore et changement climatique .

Whitehead souhaite approfondir la manière dont les différentes cultures de baleines sont exprimées, y compris les avantages qu’avoir une culture par rapport à une autre peut aider un clan à survivre.

«Tout comme les humains, vous pourriez avoir des baleines avec une culture plus conservatrice ou avec une culture plus innovante, et nous sommes vraiment intéressés à trouver des moyens de regarder ces choses», a déclaré Whitehead.

Les chercheurs ont publié leurs résultats en ligne le 17 mars dans la revue Lettres de biologie .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.