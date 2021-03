Les câbles sous-marins de Google ont une nouvelle fonction: détecter les tremblements de terre et les tsunamis

Google contribue également à la recherche vitale, et il semble que ses câbles sous-marins pourraient très bientôt avertir des tremblements de terre ou des tsunamis avec épicentre dans l’océan.

À ce stade, personne ne va découvrir Google et ses infinis projets de recherche et développement, certains comme un gouffre sans fond de ressources gaspillées et d’autres avec des objectifs beaucoup plus tangibles, intéressants et conscients comme le dernier sur ses câbles sous-marins.

Et c’est que oui les amis, comme nous le disaient les compagnons de The Verge il y a quelques jours, il semble que Google veut que ses câbles sous-marins fassent plus que simplement transporter des données à la vitesse de la lumière autour de la planète, suivi des tsunamis et des tremblements de terre cela peut se produire au large.

Quoi qu’il en soit, pour contextualiser et être honnête, la vérité est que la recherche ne provient pas correctement de Google mais du professeur Zhongwen Zhan, qui a commencé ses tests courant 2020 pour obtenir l’un des câbles à fibre optique de Google pour pouvoir détecter avec succès certains tremblements de terre à proximité grâce aux distorsions qui se sont produites dans les impulsions lumineuses qui transportent des données le long du câble lui-même.

Des câbles sous-marins pour anticiper les tremblements de terre et sauver des vies … Et bien, il faudra encore finir par remercier Google dans le futur!

La chose promet, et est-ce que c’est Professeur de géophysique au California Institute of Technology a osé publier la recherche dans le prestigieux magazine Science, déclarant qu’il est possible « Trouvez un moyen moins coûteux de couvrir tout l’océan avec des capteurs géophysiques » Grace à infrastructure de télécommunications déjà déployée autour de la planète.

L’idée est tirer pleinement parti des fonctionnalités des câbles à fibres optiques, et faites-le sans interférer avec ses fonctions principales en tirant parti des signaux lumineux porteurs de données et de leur orientation, qui dérive lorsqu’un tremblement de terre se produit, ce qui permet à Google de détecter ces variations et de les corriger automatiquement.

Ces corrections sont précisément les données que Google partagera, avec les changements de « État de polarisation » de lumière pouvant être utilisée par les sismologues pour étudier les tremblements de terre et les éventuels tsunamis associés.

De Google, ils se disent ravis avec la possibilité de collaborer à des projets de ce calibre qui promettent d’aider le monde, annonçant également que ils continueraient à développer cette technologie avec Zhan:

Nous sommes honorés et ravis de collaborer avec les communautés de recherche optique, sous-marine et sismique pour utiliser l’ensemble de notre infrastructure de câbles pour de plus grands avantages sociétaux.

La vérité est que la grande majorité des sismographes utilisés par les chercheurs en séisme sont sur le terrain, donc Cette approche est très nouvelle et différentielle pour pouvoir détecter et étudier plus en profondeur les tremblements de terre produits en haute mer, ainsi que ses conséquences sous forme de grosses vagues ou de tsunamis.

En outre, il est possible de le faire sans installer aucun appareil supplémentaire, alors que les câbles sous-marins traversent déjà les océans pour interconnecter le monde, et Zhan et son équipe ont montré qu’ils pouvaient documenter jusqu’à 20 tremblements de terre à échelle modérée en utilisant uniquement le fil Curie de 10500 kilomètres que Google s’est propagé entre Los Angeles et le Chili, et les variations de ses impulsions lumineuses.

Nous espérons que cette nouvelle approche pourra vraiment donner aux gens une meilleure chance d’attraper ces événements dès le début, afin que les gens aient plus de temps pour réagir. C’est un moyen parfaitement sûr de profiter des infrastructures existantes pour faire quelque chose de bien pour la société et la science. Zhongwen Zhan.

De plus, dans l’étude, il apparaît que il est également possible de détecter les grosses houles causées par les tempêtes, les possibilités sont donc encore bien plus grandes et pourraient même protéger les navires en haute mer ou les populations côtières.

De toute évidence, il y a beaucoup de travail à faire avant que ce développement ne puisse se matérialiser dans le monde entier, même si tout ce qui a été réalisé à ce jour est très prometteur les câbles sont prêts à envoyer des avertissements depuis le milieu de l’océan beaucoup plus rapide que tout autre appareil …

Nous avons encore de nombreuses vies à remercier Google à l’avenir, alors espérons que cette enquête avancera!

