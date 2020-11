Les BTS sont des icônes rétro dans plus de 20 nouvelles photos de « Salutations de la saison »

BTS ramène les fans dans le temps avec leur Salutations de la saison 2021 séance photo. Dans ces 20+ photos, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, et Jungkook servir des looks des modes du passé. Vérifie-les!

1. BTS

Qu’il s’agisse de tir au billard ou d’une excursion d’une journée, ils font tout ensemble …

…dans le style!

2. RM

Est-ce une séance photo ou une autre aventure «Namjooning»?

Quoi qu’il en soit, nous sommes emballés et prêts à partir.

PS Peu de gens pourraient basculer cette coiffure à l’ancienne, mais RM est une exception notable.

3. Jin

Il possède ce mur et aussi le monde.

Être aussi beau n’est pas facile pour Jin …

Oh, attendez. Oui. Il est né pour briller!

4. Suga

«Grand-père» Suga a peut-être perdu son sens de l’orientation…

… Mais pas son sens de la mode inspiré de J-Hope.

5. J-Hope

Les prévisions d’aujourd’hui sont ensoleillées avec une chance de J-Hope!

«Hope On the Street» prospère dans son habitat naturel…

… Et gagne les cœurs partout où il va.

6. Jimin

Pour cette séance photo, Jimin est passée d’une superstar charismatique à une étudiante aux yeux de biche…

… Et quoi que ce soit. Il faut une vraie confiance et un bon sens de l’humour pour réussir cette combinaison de motifs et de WTF.

7. V

Est-ce un étudiant timide qui explore la grande ville pour la première fois…

… Ou une explosion fringante du passé? La réponse est oui ».

8. Jungkook

La dualité est forte avec celui-ci. Jungkook suit une «carte de Séoul» à travers la ville…

… Quand il n’est pas trop occupé à détruire les listes de préjugés de l’ARMY!