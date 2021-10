Les Britanniques en difficulté sur la liste des seaux australiens après avoir déménagé au Royaume-Uni

Les Britanniques craquent après qu’une star australienne de la télé-réalité ait partagé sa » UK Bucket List » après avoir déménagé à Manchester.

Jessika Power, qui était sur la version australienne de Marié au premier regard, a partagé la liste des choses que les gens lui ont fait faire.

Ne réalisant pas que les gens lui enlèvent le p*** royal (ou se joignent peut-être aux bants), la femme de 26 ans a inclus des choses comme passer une journée à la plage à «Black Pool».

C’est à ce moment-là que nous avons réalisé que c’était une liquidation, sans vouloir offenser les Blackpoolers.

La liste complète comprend : le monde de Harry Potter, le thé au palais de Buckingham, un voyage en autocar à Birmingham Primark, des cocktails Weather Spoons avec les filles, Go Scotland et boire un Iron Bru, Go Ireland et boire une Lager, Go Wales et _____?

Vous ne savez pas ce qui se passe au Pays de Galles ?

La liste continuait : week-end romantique à Bradford, se faire des amis avec des « chavs », GAY et un brunch hun à Londres, regarder le football à Manchester, rendre visite à Greggs pour le déjeuner, rencontrer les femmes en vrac et Loraine, apprendre l’accent sexy « scouser », avoir une journée à la plage à Black Pool et une virée shopping dans B&M Bargains.

S’adressant à Twitter, une personne a écrit: « ‘Shopping’s in B&M est peut-être la chose la plus difficile de cette liste. Les filles vont sortir avec un cactus en plastique, un emballage multiple de chips Seabrook et une tronçonneuse. »

Un autre a ajouté: « Je vais être tellement déçu de venir d’Australie, avec certaines des plus belles plages du monde, à Blackpool. »

Un troisième a commenté: « Qui lui a dit que l’Irlande était au Royaume-Uni, peu importe de boire de la bière blonde ici », en réponse, quelqu’un a dit: « La même personne qui a dit à homegirl que vous pourriez utiliser le mot chav en 2021. »

Jessika Pouvoir. Crédits : Instagram/jessika_power

D’autres n’ont fait qu’apprécier la liste, l’un d’entre eux a déclaré: « Quel cadeau merveilleux pour le monde cette liste est. Je trouve quelque chose de nouveau à aimer à chaque fois que je la lis. »

Certains n’ont pas tardé à remplir les blancs du Pays de Galles avec quelqu’un suggérant: « Allez au Pays de Galles et ??? me tue. Il y a des options, manger un gâteau gallois, monter Snowdon, même simplement rester sur la plage par vent fort et pluie est très gallois. »

Un autre a écrit : « Une fois que vous avez terminé la liste, ‘Live, Laugh, Love’ apparaît juste sur le mur au-dessus de votre canapé DFS pendant que vous regardez Île de l’amour! »