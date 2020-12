Les boutons de fermeture des portes d’ascenseur sont (parfois) faux: leur seule fonction est de vous faire croire que vous êtes aux commandes

w Je le vois chaque fois que je voyage en transports en commun ou que je suis dans une grande zone commerciale: lorsque je monte dans un ascenseur avec d’autres inconnus, quelqu’un appuie sur le bouton pour fermer les portes avec l’intention de partir à l’étage où nous voulons aller plus tôt. Et il s’avère que ce bouton ne fait absolument rien depuis plus de vingt ans.

L’ascenseur fermera les portes lorsque sa programmation l’indiquera, ni avant ni après, et il ignorera le bouton pour fermer les portes, peu importe combien nous l’appuyons. C’est, très probablement, un bouton placebo Quoi nous donne un sentiment de contrôle mais rien de plus.

Comment une loi américaine nous a trompés sur les ascenseurs

La raison en a été expliquée il y a quelque temps dans des médias tels que le New York Times ou Science Alert. Une loi américaine appelée « Americans With Disabilities Act » et adoptée en 1990 qui visait à protéger les personnes handicapées physiques des situations telles que l’impossibilité d’entrer dans un ascenseur à temps avant la fermeture des portes. Soudainement, selon la loi, les portes ne pouvaient plus être fermées volontairement si cela signifiait bloquer quelqu’un utilisant un fauteuil roulant ou des béquilles.

Cependant, en même temps, il est devenu clair que des boutons tels que celui pour fermer les portes d’un ascenseur donner un sentiment de contrôle d’une situation bien qu’au niveau effectif, ils ne font rien. Ce sentiment de contrôle réduit le stress et l’anxiété, selon la professeure Ellen J. Langer de l’Université Harvard.

Donc à partir de 1990, tous les ascenseurs ils ont commencé à être fabriqués avec des boutons de fermeture de porte qui ne faisaient rien. Seuls les techniciens de maintenance et le personnel d’urgence ont accès aux modes et codes pour forcer la fermeture de cette porte, mais pas le grand public. Et comme la durée de vie moyenne d’un ascenseur est de 25 ans, il ne reste que peu d’ascenseurs avec des boutons de fermeture de porte qui répondent vraiment à leurs promesses. Il n’y a que des exceptions dans certains pays comme le Royaume-Uni.

Et les ascenseurs ne sont pas la seule chose qui contient ces types de boutons qui ne couvrent qu’une illusion: des boutons comme ceux pour activer le feu vert pour les piétons à New York ou même les thermostats de certains bureaux ils ne font rien d’autre que de nous faire croire que nous contrôlons le temps d’attente pour traverser un passage piéton ou la température de notre lieu de travail. Dans des cas tels que les thermostats, faire croire aux employés qu’ils sont ceux qui contrôlent est venu réduire les plaintes jusqu’à 75%, les travailleurs en venant à croire qu’ils ont perçu un changement de température.

Notre cerveau fonctionne mieux si tout est sous contrôle. Mais aussi quand on pense que tout est sous contrôle.