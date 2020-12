Les boosters de compte Apex Legends seront interdits pour stimuler les joueurs vers Apex Predator cette division

Augmentation du compte en Apex Legends est une industrie sérieuse. Plus courant sur les consoles, en particulier sur PlayStation, il existe un marché important pour ceux qui paieront pour le rang Predator et ceux qui le fourniront.

Une partie de l’argent est assez folle, avec plus de centaines de dollars pour obtenir un compte de Platinum à Predator – et en vous assurant d’obtenir suffisamment de RP pour que le compte reste réellement Pred même après que le compte soit revenu à son propriétaire d’origine.

Il se trouve que Réapparaître ne sont pas satisfaits de cela et ont configuré leur «sécurité Apex Legends» @RSPN_Hideouts pour y faire face.

La quantité de boost que je découvre avant cette scission est en fait juste triste. Il n’y a aucun moyen de me le cacher de mon côté. Tant de comptes de haut niveau sur le point de se faire interdire la perma pour ce qu’ils ont fait ce passé classés split lol 😘 🔨 – Conor Ford / Hideouts (@RSPN_Hideouts) 14 décembre 2020

Alors, qu’est-ce qui booste? Il y a deux façons de booster sur Apex Legends. Tout d’abord, payer directement pour que quelqu’un d’autre accède à votre compte et joue à votre place – c’est la forme la plus courante de boosting.

Le client paie un joueur qualifié pour classer son compte. Cela se produit depuis plusieurs saisons, mais une utilisation récente de la quantité de boosters – ainsi que certaines personnes qui créent une entreprise / un site Web entier à partir des locaux – a évidemment alerté l’équipe de Respawn.

Renforcer le jeu en pépins est plus rare, mais il existe des bugs et des exploits qui permettent aux joueurs de faire équipe avec des joueurs de rang inférieur et de contourner la limite de niveau. C’est pourquoi vous pourriez voir des joueurs Bronze dans les halls des Predator, en général en train de tricher.

Pourquoi amplifier un problème? Cela brise essentiellement le système de classement. Si la moitié des comptes du top 500 sont boostés par les 1% des meilleurs joueurs, quel est l’intérêt de jouer classé?

La limite du top 500 Predator sur PlayStation était proche de 18000 RP lors de la dernière division, et je vous garantis que bon nombre de ces 500 meilleurs comptes ont été renforcés. Cela rend beaucoup plus difficile pour un joueur ordinaire d’atteindre ce niveau.

Comment les interdictions seront-elles distribuées? Ce n’est pas encore clair à 100%, mais Hideouts mentionne le terme effrayant «permabanned». Que cela inclut les joueurs qui paient pour être boostés ou les boosters eux-mêmes n’est pas encore connu.

Ce n’était qu’une question de temps avant que Respawn ne s’attaque à ce problème, et il n’est pas aussi difficile que prévu de savoir qui booste. Hideouts dit plus tard qu’il n’a qu’à regarder le même changement d’adresse IP entre les comptes.

Est-ce sain pour le jeu? De nombreux joueurs de haut niveau augmentent actuellement leurs comptes parce que l’argent est bon. Vont-ils continuer à jouer s’ils sont autorisés à jouer? Pas probable.